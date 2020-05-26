«Банановое» царство в Лаишево: как директора интерната для слепых бюджет доили

Воровство из бюджета под «прикрытием» спонсоров и голодание воспитанников потянули на три уголовных дела

4 июня на скамью подсудимых Лаишевского райсуда снова сядет бывший директор школы-интерната для слабовидящих детей Венера Давлиева. Она досрочно погасила условную судимость за аферы на 2,7 млн рублей, включая похищенные со склада интерната килограммы продуктов — от мандаринов до селедки. А еще признала вину по 15 эпизодам нового уголовного дела о воспитателях-невидимках, виртуальных новогодних подарках и оплате спонсорских поставок еще и из бюджета. Тем временем Следком теперь ищет грехи и в делах ее предшественницы.

Коррупционный год на руководящем посту



Обвиняемой Венере Давлиевой — 46. Из них на посту директора Лаишевской школы-интерната для слабовидящих детей она отработала чуть меньше года. Но этого хватило на пару уголовных дел с общим ущербом 3,6 млн рублей. О первом приговоре и попытках запутать следствие — чуть позже, а пока вкратце о важном выводе обвинения сотрудников Высокогорского межрайонного отдела Следкома по РТ: директорскую должность Давлиева получила 20 марта 2017 года и в первые же недели, без «раскачки», стала проворачивать преступные схемы.

Заметим, до школы-интерната Давлиева успела поработать заведующей лаишевского садика «Счастливый малыш» и методистом районного центра.

В деле фигурирует серия эпизодов с заказом без тендера канцелярских товаров, автомасел, запчастей и шин для школьного микроавтобуса — на суммы от 10 до 80 тысяч рублей. Стоило казне перевести деньги по поручению интерната, как директор (либо главбух по ее просьбе) сообщала подрядчикам — мол, ошибочка вышла, товар не нужен, верните деньги наличными. Предприниматели возвращали, причем некоторых на эту ошибку с последующим обналом разводили неоднократно.

Схожим образом воспитанники лаишевского интерната не получили новогодние подарки, заказанные в преддверии 2018 года на 110 тысяч рублей у двух бизнесменов. Попытки сотрудников бухгалтерии убедить директора, что гостинцы под елкой нужны, успехом не увенчались. Та якобы сказала: «Куда им столько? Уже есть подарки».

На посту директора Лаишевской школы-интерната для слабовидящих детей она отработала чуть меньше года. Фото pravolive16.ru

Ненужными интернату — после заключения договора и перечисления средств ИП — были признаны и моющие пылесосы, а также хозтовары и краска. По версии обвинения, ни копейки из возвращенных средств в бюджет не вернулось — Давлиева пополнила ими свой собственный карман.

Еще две аферы невольно помогли провернуть спонсоры учреждения. Местная птицефабрика оплатила заказ гардеробной секции, еще одно предприятие вложилось в установку забора. На бумаге эта «гуманитарка» оприходована не была, что позволило руководству заключить договор на забор и гардеробную за бюджетный счет. А дальше — по старой схеме — отозвать поставку и забрать деньги.

С той же целью, полагают силовики, в школе-интернате поставили на поток трудоустройство «мертвых душ» — по копиям паспортов. Без всяких корочек об образовании и стаже родственники работников учреждения, бывшие сотрудники и случайные знакомые директора числились воспитателями самых высокооплачиваемых категорий, не посещая работу. Поскольку штат заведения ограничен, договора фиктивного найма заключались на период отпусков основного состава.

Невидимых сотрудников следователи нашли на должностях водителя, программиста, подсобного рабочего и даже контрактного управляющего. Зарплату за них получала либо сама директор, либо делопроизводитель и главбух интерната. Последняя, по данным источников «Реального времени», пыталась отказаться от участия в фальсификации, но столкнулась с угрозой: «Недостачу повешу на тебя».

К слову, похищенной следствие считает и официальную зарплату Давлиевой — в части оплаты ее учебной нагрузки, которая существовала лишь на бумаге.

24 октября 2018 года Лаишевский суд приговорил Венеру Давлиеву к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком всего в 2 года. Фото laishevskyi.ru

Аппетиты директора Давлиевой — 122 кг груш и 300 кг картошки

Общий ущерб бюджету по делу Давлиевой составил почти 900 тысяч рублей. На предварительном следствии она полностью признала вину. Более того, направила в суд ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Такой же порядок в 2018-м году позволил бывшей директрисе избежать реального срока за шесть афер в том же интернате с ущербом 2,7 млн рублей. При оперативном содействии сотрудников УЭБ и ПК МВД по РТ следователям удалось доказать вину чиновницы и в хищении средств путем фиктивного списания расходов на горючее, и в обналичивании средств по фиктивным контрактам на продукты питания, и в проведении на базе интерната спортивных сборов юных каратистов с хищением арендной платы и кормежкой за счет ранее похищенных «излишков» со склада.

Самих воспитанников спецшколы по факту держали на голодном пайке. Судом установлено: по указке Давлиевой порции в меню искусственно завышались, чтобы разницу можно было присвоить. В деле фигурировали сотни килограммов мяса, пущенные поварами школы-интерната на котлеты и пельмени лично для директора. Объем похищенного из столовой и склада на 685 тысяч рублей занимает в приговоре несколько страниц — тушки цыплят-бройлеров, 302 кг картошки, 122 кг груш, 49 кг сельди, 29 кг апельсинов, 19 кг бананов, 25 пачек творога и 95 ромовых баб. И это лишь разовые поставки «для нужд» директора, общий объем и ассортимент куда значительней. Что наводит на мысли — наворованное у детей и государства съесть одна семья чиновницы не могла. Зато могла продать.

И вот за такие циничные действия 24 октября 2018 года Лаишевский суд приговорил Венеру Давлиеву к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком всего в 2 года. Однако и этот срок испытания она отбыла. Уже в ноябре 2019-го тот же райсуд удовлетворил ходатайство защиты о досрочной отмене условного осуждения мошенницы и снял с нее судимость!

В Высокогорском МРСО Следкома по РТ возбудили дело в отношении еще одного бывшего директора Лаишевской спецшколы-интерната, ныне пенсионерки Татьяны Камбаровой. Фото laishevskyi.ru

Каким будет новый приговор Давлиевой, пока можно лишь гадать. Первое заседание могло состояться еще в апреле, однако на фоне вирусной пандемии процесс не пошел. Его старт намечен на 4 июня.

Заметим, что на старте первого расследования силовики столкнулись с мощным противодействием — попыткой запугать свидетелей и обманом вице-премьер-министра образования и науки РТ, которому представили на подпись фальсифицированное письмо в защиту «жертвы силовиков из Лаишево».

Тщательный сбор доказательств развалил усилия заступников мошенницы, а детальная проверка деятельности руководства интерната обернулось новым уголовным делом. После отправки дела Давлиевой в суд в Высокогорском МРСО Следкома по РТ возбудили дело в отношении еще одного бывшего директора Лаишевской спецшколы-интерната, ныне пенсионерки Татьяны Камбаровой.

В СК подозревают, что осенью 2015 года директор Камбарова заключила договор на поставку для нужд интерната парфюмерных наборов на 28 тысяч рублей, а потом получила от предпринимателя эту сумму вместо наборов и в кассу интерната возвращать их не стала. По данным «Реального времени», в ближайшее время число эпизодов в новом деле руководства специнтерната под Казанью может вырасти. Напрашивается закономерный вопрос — кто и как контролировал расходы этого учреждения?..