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В Лаишевском районе отменили слушания по проекту ЖК в Малых Кабанах

12:30, 12.10.2022
В Лаишевском районе отменили слушания по проекту ЖК в Малых Кабанах
Фото: предоставлено активистами села Малые Кабаны

Власти Большекабанского сельского поселения Лаишевского района РТ отменили назначенные на 12 октября публичные слушания по проекту планировки многоэтажного жилого комплекса в Малых Кабанах, против реализации которого выступают местные жители.

В постановлении, подписанном заместителем главы сельского поселения Алмазом Маковым, указана причина отмены: «В связи с несоответствием предоставленного проекта ранее озвученным замечаниям и предложениям на публичных слушаниях 2 сентября 2022 года».

Новая дата проведения слушаний не назначена, в постановлении указано, что «проведение возможно при доработке ранее озвученных замечаний и предложений».

Сегодня «Реальное время» рассказало о том, что население Малых Кабанов выступило против строительства по соседству крупного жилого комплекса из высотных домов на 24 тысячи человек. На последних публичных слушаниях о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большекабанского сельского поселения жители села единодушно выразили «полное несогласие» с проектом — зону индивидуальной жилой застройки предлагалось изменить на зону многоэтажной.

Инна Серова
ПроисшествияОбществоБизнесИнфраструктура Татарстан Лаишевский муниципальный район РТ

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