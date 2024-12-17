Прокуроры требуют возбудить дело за вырубку на Архиерейском озере под Казанью

Жители Тарлашей добиваются наказания граждан, которые начали «осваивать» берега водоема

Фото: Максим Платонов

Уголовное дело требует возбудить Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в связи с вырубкой огромных ив, много лет украшавших берега памятника природы — Архиерейского озера в Тарлашах. Заодно прокуроры добиваются, чтобы местные чиновники и Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам приняли меры к обеспечению свободного доступа к озеру, берега которого «захватили» частные лица — владельцы ближайших к нему домов. В материале «Реального времени» — о дорогой цене 10 уничтоженных ив, недоброй традиции «захвата» водоохранных зон в личное пользование и наиболее часто встречающемся в Татарстане нарушении Водного кодекса РФ.

«У нас это обычная практика»

Жители Тарлашей недавно обнаружили на берегу Архиерейского озера шесть свежих пней — там, где раньше росли огромные ивы. Они сфотографировали последствия вырубки деревьев и тут же сообщили об инциденте главе Никольского сельского поселения Александру Пашагину.

— В устной беседе Александр Николаевич сообщил нам, что в октябре некие лица хотели взять разрешение на рубку сухостоя, — рассказала «Реальному времени» Елена С. — Однако эти деревья сухостойными не были, на фото видно, что они были живые и крепкие.

Кроме того, неизвестные выкопали ряд ям вдоль линий, тянущихся от границы ближайшего к озеру участка до кромки озера. По словам Елены, с явным прицелом ограничить доступ на эту территорию посторонним с помощью часто посаженных хвойников.

Жители Тарлашей недавно обнаружили на берегу Архиерейского озера шесть свежих пней — там, где раньше росли огромные ивы. скриншот мессенджера

— У нас это обычная практика — закрывать проходы к озеру, — говорит Елена. — Либо деревья сажаются плотным кольцом, чтобы вдоль озера не мог пройти даже пешеход, либо ставятся заборы, или выкапываются неглубокие траншеи.

Фотографии вырубки с координатами жители направили в Казанскую межрайонную прокуратуру, сопроводив обращением, в котором просили пресечь нарушение закона и обеспечить доступ к воде.

«Факт рубки подтвердился»

Надзорный орган откликнулся на обращение, провел выездное обследование и уточнил масштабы ущерба — как оказалось, было вырублено 10 взрослых здоровых деревьев диаметром от 32 до 52 см.

«Деревья сухостойными не были, на фото видно, что они были живые и крепкие». скриншот мессенджера

— В ходе выездного обследования территории в районе домов №№ 45а, 46 по ул. Попова факт рубки зеленых насаждений подтвердился, — сообщили заявителям в прокуратуре. — Разрешение на вырубку данных зеленых насаждений не выдавалось. Согласно расчетам ГКУ «Пригородное лесничество», общий ущерб составил 80 989 рублей.

Несмотря на то, что причиненный вырубкой материальный ущерб на фоне нынешних цен никак нельзя назвать огромным, ответственность «лесорубам» грозит уголовная — прокуратура требует привлечь виновного к ответственности по ч. 2 статьи 260 УК РФ за незаконную рубку в крупном размере. За это предусмотрены штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до четырех лет с таким же штрафом.

Кроме того, прокуратура выявила факты ограничения свободного доступа к озеру и нарушения режима особо охраняемой территории памятника природы «Озеро Архиерейское» — попросту говоря, те самые заборы, рвы и прочие препятствия, из-за которых гулять вдоль воды стало невозможно.

Неизвестные выкопали ряд ям вдоль линий, тянущихся от границы ближайшего к озеру участка до кромки озера. скриншот мессенджера

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура направила материалы обследования в органы предварительного расследования, а информацию об ограничении доступа к водному объекту и прочих нарушениях — в исполком Лаишевского района и Госкомитет РТ по биологическим ресурсам — для принятия мер.

Проходы есть, подходы перекрыты

— Во время выездного обследования, которое провели Казанская межрайонная природоохранная прокуратура и представители исполнительного комитета Лаишевского муниципального района, было, действительно, выявлено частичное ограничение свободного доступа к Архиерейскому озеру, — подтвердили «Реальному времени в исполкоме района.

Но подчеркнули, что эти ограничения касаются только участков возле частной территории коттеджных поселков, а доступ к озеру со стороны деревень полностью обеспечен.

Но подчеркнули, что эти ограничения касаются только участков возле частной территории коттеджных поселков, а доступ к озеру со стороны деревень полностью обеспечен. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Вокруг озера есть полоса в 20 метров, которую никто не занимает, но проходы к озеру имеются только там, где имеется муниципальная земля, — пояснили в исполкоме. — Поэтому пройти вокруг озера можно беспрепятственно, но подойти к нему возможно не везде. Сквозь территорию коттеджных поселков таких проходов нет.

Пока ни в исполкоме района, ни в Госкомитете по биоресурсам «Реальному времени» не дали ответа на вопрос, какие меры планируется принять для устранения выявленных прокуратурой нарушений.

— На сегодняшний день рассматривается информация по устранению нарушений памятника природы «Архиерейское озеро», — сообщили в Госкомитете.

Ни в исполкоме района, ни в Госкомитете по биоресурсам «Реальному времени» не дали ответа на вопрос, какие меры планируется принять для устранения выявленных прокуратурой нарушений. скриншот с сайта Яндекс.карты

«Незаконные рубки редко подтверждаются»

— К нам периодически поступают обращения граждан по поводу рубки зеленых насаждений, как на землях лесного фонда, так и на землях иных категорий, — рассказал «Реальному времени» и. о. Казанского природоохранного прокурора Никита Моисеев. — Но я бы не сказал, что это очень частое явление, и не сказал бы, что количество жалоб растет по сравнению с прошлыми годами. Зачастую изложенные в таких обращениях факты не подтверждаются. Но при выявлении незаконных рубок мы принимаем меры — направляем материалы в правоохранительные органы.

В 2024 году, по его словам, было всего два таких случая. Но Моисеев заметил, что статистика по незаконным рубкам деревьев у прокуратуры далеко не полная, поскольку работу по их выявлению проводят еще и исполкомы, и Минлесхоз, контролирующий земли Лесного фонда, и службы Волжско-Камского заповедника, которые напрямую взаимодействуют с правоохранителями.

В Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру периодически поступают обращения граждан по поводу рубки зеленых насаждений. скриншот с сайта Яндекс.карты

Чаще всего перекрывают доступ к воде на Волге

Со случаями ограничения свободного доступа к водным объектам природоохранным прокурорам приходится сталкиваться гораздо чаще. И обычно это связано с двумя проблемами.

— Первая связана с вопросом законности формирования земельных участков в непосредственной близости с водными объектами, — говорит Никита Моисеев. — Водный кодекс Российской Федерации запрещает приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, ширина которой определяется в зависимости от протяженности водного объекта и, как правило, составляет 20 метров от уреза воды. Прокуратура проводит проверки относительно формирования земельных участков на береговой полосе, выявляет ошибки и нарушения при предоставлении участков в собственность. И затем мы либо сами обращаемся в суд с исковым заявлением об освобождении береговой полосы, либо передаем материалы в уполномоченные органы, например в МТУ Росимущества по Республике Татарстан и Ульяновской области.

В 2024 году Казанская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила, по словам Моисеева, порядка 20—25 исков по фактам формирования земельных участков непосредственно в акватории водного объекта либо в береговой полосе. Однако в ведомстве не знают, сколько еще исков было подано по этому поводу Управлением Росимущества.

Второй вид нарушений, с которыми работает прокуратура, — это преграждение свободного доступа к водным объектам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второй вид нарушений, с которыми работают прокуроры, — это преграждение свободного доступа к водным объектам:

— Такие жалобы встречаются в нашей практике чаще, чем жалобы на незаконные рубки, кроме того, мы работаем по этим нарушениям и в плановом режиме.

Чаще всего, по словам собеседника издания, факты перекрытия доступа к воде выявляются на Куйбышевском водохранилище — на Волге.