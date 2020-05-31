Видео недели: стрельба в Москве, пародия Галкина и Шульман о «Смешариках»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Перестрелка в Москве

В прошлое воскресенье у московского ЖК «Ясный» произошла перестрелка. Жители микрорайона сняли на видео отдельные моменты происходящего, которое выглядит как съемки низкобюджетного российского боевика. Становится не по себе от мысли, что подобное происходит на самом деле. Полиция задержала девять человек, причастных к «городской герилье». В соцсетях одним из самых популярных комментариев к этим роликам стал следующий: «Хорошо, что 90-е уже кончились».

Пародия от Галкина

Юморист и телеведущий Максим Галкин выложил в своем Instagram пародию на совещание президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В 5-минутном ролике он доводит до абсурда введенный в столице режим прогулок по графику.

Позже стало известно, что ряд СМИ удалил новости об этом видео. По данным The Bell, заметки исчезли после звонка «от неких чиновников».

Шульман и «Смешарики»

Политолог Екатерина Шульман выступила в необычном для себя жанре, записав обзор на мультсериал «Смешарики». С точностью настоящего гика она рассказала об особенностях персонажей мультфильма и «вселенной» сериала.

Камское море отдыхающих

В пятницу и субботу погода порадовала татарстанцев — на 2 дня в республику пришла почти летняя жара. Многих потянуло к воде и на пляже «Камское море» в Лаишево оказались толпы отдыхающих. Очевидцы сняли на видео, как люди, забыв о правилах социального дистанцирования, без масок и перчаток расположились на берегу.

Загитова раздевается

На канале teamzagitova был опубликован фрагмент выступления фигуристки Алины Загитовой. Момент из ее номера «Лара Крофт» с попыткой расстегнуть куртку собрал за несколько дней 22 млн просмотров. «Фишкой» видео стало то, что молния не поддалась спортсменке с первого раза.

Протесты Black life’s matter

После убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (США) по стране начались протесты, переросшие в погромы. Движение Black life’s matter организовало массовые выступления. Позже его участники стали устраивать конфликты с полицией, громить магазины и жечь машины.

Минмолодежи РТ и последний звонок

На странице министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова появилось видео, призванное приободрить выпускников школ. В этом году из-за угрозы коронавируса им пришлось проводить последний звонок в онлайн-режиме.

Охотники за коронавирусом

В Екатеринбурге заключенные ИК-2 сняли веселый ролик, обыгрывающий борьбу с коронавирусом. Они вдохновлялись фильмом «Охотники за привидениями» и использовали заглавную музыкальную тему картины. В видео отряд сидельцев в защитных костюмах обрабатывает обеззараживающим раствором территорию колонии, внутренние помещения и своих товарищей.

«Майор Гром»

На этой неделе вышел официальный трейлер фильма, который должен стать ответом российского кинематографа Marvel. «Майор Гром: Чумной Доктор» — это первая лента, снятая по русскому комиксу. Судя по трейлеру, смотреться она будет как пародия на западные образцы.

Улыбающаяся маска

Пока одни борются с коронавирусом, другие ищут решение менее очевидных проблем, вызванных пандемией. Так, один из видеоблогеров обратил внимание на проблему дискомфорта при общении с человеком в маске и изобрел легкую систему диодов, обозначающую движение губ при разговоре. Также его маска способна «улыбаться».