Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Дания Давлетшина на открытии птицефабрики «Лаишевская», 1974 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 281-я

В середине 1980-х, с перестройкой, обрело новую силу и новый размах женское движение в ТАССР — женсоветы снова участвовали в общественной и политической жизни республики. Огромную роль в этом сыграла Дания Давлетшина, которая с 1985 года была председателем Союза женщин Татарстана, а с 1980-го — секретарем Президиума Верховного Совета ТАССР.

Возрождение женсоветов не случайно пришлось на годы перестройки: курс на гласность и на демократизацию позволил разнообразить общественно-политический процесс и вновь попытаться дать голос женщине. Ведь не секрет, что строить социализм женщинам не воспрещалось (а в 1940—1950-х годах и вовсе единолично предписывалось), но на руководящих постах их были единицы. На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года Горбачев заявил, что страна нуждается в активном вовлечении женщин в управление экономикой, культурой и в общественную жизнь — и из пыльных сундуков вновь достали женсоветы.

Дания Давлетшина, одна из ярких политических фигур Татарстана 1980-х, возглавила женское движение республики и вдохнула в него настоящую жизнь. Правда, началось это даже раньше речи Горбачева: еще в 1983 году Давлетшина ездила в Москву на встречу к Валентине Терешковой, которая была председателем Комитета советских женщин, и проконсультировалась с ней по этому вопросу.

Дания Давлетшина в 1985 году

Союз женщин Татарстана управлялся и координировался из Казани. На местах в райкомах и горкомах работали женсоветы, которые принимали обращения, письма и жалобы. В среднем в год в женсоветы Татарской АССР поступало около 1000 писем с просьбами об улучшении организации труда, медицинского обслуживания населения, жилищных условий, о пенсионном обеспечении, решении трудовых конфликтов, судебно-правовых вопросов.



Первый съезд женщин ТАССР был проведен 5—6 октября 1927 года, в его работе приняли участие 140 делегаток. Через 58 лет состоялся второй съезд женщин Татарии (9 февраля 1985 г.), на котором был принят Устав и программа организации. Проведению съезда предшествовала тщательная подготовка. В соответствии с Положением о женсоветах ТАССР, утвержденным Президиумом Верховного Совета ТАССР 31 июля 1984 года, на съезд были избраны делегатки от женсоветов по ступеням (село, район, город, республика). Всего в работе съезда приняли участие 549 делегаток, которые рассказали о неустроенном быте, отвратительных условиях труда, отсутствии охраны здоровья матерей и детей.

Определили спектр задач (охранять права женщин, защищать их на производстве, оказывать влияние на нравственное воспитание детей, помогать многодетным семьям, работать с детскими домами и трудными подростками).

Женское движение Татарии было частью большого международного движения. В течение 1985—1991 годов ТАССР посетили делегации Немецкого женского союза, женских организаций Туниса и Мозамбика. Дания Давлетшина не раз ездила за границу в качестве руководителя делегаций женских организаций — в Мозамбик, Ирак, Германию, США.

Дания Давлетшина в Вашингтоне, 1985 г. (третья слева)

Советы женщин создавались по территориально-производственному признаку. В трудовых коллективах и по месту жительства их члены избирались открытым голосованием на собраниях и конференциях женщин сроком на два с половиной года. Районные, городские, республиканские советы женщин формировались, как правило, по принципу делегирования представителей нижестоящих советов на срок 2—3 года (районные и городские) и 5 лет (республиканский). Члены женсоветов вели в один из дней недели, обычно по пятницам, прием посетителей. Без всякой предварительной записи и согласования с чиновниками своего визита люди могли попасть на прием к председателю республиканского совета женщин со своими проблемами, заботами и предложениями.



Совместно с профсоюзными органами женсоветы имели право контролировать санитарные нормы. Например, женсовет при леспромхозе Заинска добился «выделения помещения под комнату гигиены женщин, открытия аптечного киоска, кабинета-ингалятория».

Женсоветами ежегодно проводился рейд по предприятиям республики с целью выявления нарушений в вопросах охраны труда, касающихся женщин: проверяли уровень безопасности труда в цехах. Обработав полученные материалы, женсоветы шли в соответствующие органы с требованиями ограничить работу женщин на вредных производствах, внедрить льготные режимы труда, улучшить санитарные нормы (строительство душевых кабин, женских гардеробов), разработать мероприятия по сокращению ручного труда и оснащению предприятия новым оборудованием. Разумеется, постановления женсоветов имели лишь рекомендательный характер, и исполнять их неукоснительно организации не обязаны были.



Проблемы, остро проявившиеся в ходе перестройки, женские советы во главе с Комитетом советских женщин в одиночку решить не могли, несмотря на то что их численность стремительно росла. На 1985 год в республике действовало 58 женсоветов, а к 1990 году их число увеличилось до 2 319, они объединяли 22 987 женщин.