В селе Усады открылся многопрофильный лицей на 500 учеников

В селе Усады Лаишевского района РТ открылся многопрофильный лицей на 500 учеников. На его строительство из республиканского бюджета направили 540 млн рублей.

На территории нового лицея имеется стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, универсальная площадка для занятий баскетболом и волейболом. Школьники могут также заниматься на силовой площадке. Для начальных классов обустроены три игровые зоны.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в открытии лицея, напомнил, что решение о его строительстве приняли после обращение властей Лаишевского района. Он отметил, что вопрос обеспечения детей местами в образовательных учреждениях является достаточно актуальным для Усадов.

Планируется, что новый лицей в селе поможет разгрузить Столбищенскую среднюю школу. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В этом месяце в администрации Лаишевского района прокомментировали ситуацию с нехваткой объектов социальной инфраструктуры в условиях интенсивной жилищной застройки в селе Усады, которое входит в Столбищенское сельское поселение. «Реальное время» рассказывало о проблеме в начале августа, тогда местные жители сообщили нашему изданию о дефиците мест в детсадах и школах, проблемах с медицинским и транспортным обеспечением.

Татьяна Демина