Доходы Фемиды: сколько заработали в Верховном суде Татарстана

Марка автомобиля не главное, если муж — судья

Фото: Максим Платонов

Любопытные сюрпризы обнаружились в опубликованных сведениях о доходах судей Верховного суда РТ за 2017 год. Выяснилось, что «начинающая» судья способна заработать в полтора раза больше, чем ее опытный руководитель, а супруга зампредседателя ВС РТ — вот уж пример победившего феминизма — практически столько же, сколько ее высокопоставленный муж. Зато жена судьи Виктора Шашмаркина, семья которого заняла первое место по совокупному годовому доходу, заработав в общей сложности 6,8 млн рублей, ездит на скромном автомобиле «ДЭУ Matiz».

Впереди — молодая, состоятельная, свободная



36-летняя судья ВС РТ Елена Леденцова, утвержденная в должности менее года назад, 1 июня 2017 года, обошла по доходам всех коллег, а заодно и председателя суда Ильгиза Гилазова. Ее личный доход в 2017-м составил почти 6,3 млн рублей. И будь у нее супруг, а у того хотя бы мизерная зарплата — ходить бы Леденцовой в передовиках и по совокупному семейному доходу, а так в этом рейтинге она оказалась на втором месте.

Из недвижимого имущества у Леденцовой имеется жилой дом площадью 270 кв. м и земельный участок в 24,6 сотки, которыми она владеет на паях с дочерью и третьим лицом, и квартира площадью 122,9 кв. м, которую судья делит с дочерью. Ездит самая богатая судья Верховного суда РТ на внедорожнике Volkswagen Tiguan.

На сайте «Судьи России», где собираются отзывы о всех, кто вершит в стране правосудие, о Леденцовой, которая до перехода в Верховный суд РТ была судьей в Вахитовском районном суде Казани и чаще всего рассматривала споры, возникающие из трудовых правоотношений и кредитных договоров, преобладают критические высказывания.



Елена Леденцова (на фото — в центре) обошла по доходам всех коллег, а заодно и председателя суда Ильгиза Гилазова (на фото — слева). Фото vs.tat.sudrf.ru



Из эпизодов, которые попали в поле зрения общественности, это стал процесс 2014 года по делу имама Айрата Шакирова (Умар хазрата), руководителя союза татарской молодежи «Азатлык» Наиля Набиуллина и Эльдара Мустафаева, которые обвинялись в проведении незаконного митинга против изъятия городскими властями здания «Всетатарского общественного центра». Тогда коса нашла на камень: вначале обвиняемые потребовали, чтобы их, мужчин, согласно Шариату, судил мужчина, потом, убедившись в невозможности замены судьи по этому основанию, заявили ходатайство о слушании дела на татарском языке, которого, как выяснилось, судья не знала.

Дважды председатель — на втором месте

Второе место по личному и третье по совокупному семейному доходу занимает председатель ВС РТ Ильгиз Гилазов, который как раз в прошлом году пошел на «второй срок»: он возглавил суд в 2011 году, а в 2017-м, по истечении шестилетнего срока полномочий, президент России снова назначил его на эту должность. В 2017 году Ильгиз Гилазов заработал около 4,04 млн рублей — примерно на 100 тысяч больше, чем в 2016-м. Доходы его супруги тоже заметно подросли — с 845 тыс. рублей в 2016 году до 919 тыс. в 2017-м.

Семья Гилазовых на двоих владеет жилым домом площадью 311 кв. м и земельным участком площадью 6,4 сотки. А у супруги председателя Верховного суда РТ имеются в собственности также дом площадью 99 кв. м, 36-метровая баня и земельный участок в 21,4 сотки. Ездит Ильгиз Гилазов на Infiniti FX37, жена у него — «безлошадная».

Ильгиз Гилазов в прошлом году пошел на «второй срок». Фото Олега Тихонова



Выходцы из района

Третье место по личному доходу за 2017 год в списке судей Верховного суда РТ занимает зампредседателя ВС РТ Айдар Галиакберов, назначенный на эту должность менее года назад. Он за прошлый год заработал 4 млн рублей, но скромный годовой доход супруги — чуть меньше 110 тыс. рублей, не позволил им подняться выше шестого места в рейтинге совокупного семейного дохода судей.

Основное богатство Галиакберова, занимавшего до этого назначения должность председателя Высокогорского райсуда, как и положено сельскому жителю, составляют земельные угодья. Он владеет тремя земельными участками (один из них — садовый) общей площадью 38,3 сотки, а также двумя жилыми домами площадью 90 и 76 кв. м. Второй дом — в стадии незавершенного строительства. И еще у Галиакберова из недвижимости имеются скромные 1/6 доли в 103-метровой квартире. А вот «движимости», в смысле — автомобилей, у него нет. Зато у супруги, владеющей лишь скромной квартирой в 36,6 кв. м и нежилым помещением в 65 кв. м, сразу две машины — Lexsus RX 200T и KIA Sportage SL.

В этой семье доходы сбалансированы

На четвертом месте по совокупному семейному и всего лишь на 17-м по личному доходу оказался по итогам прошлого года зампредседателя ВС РТ по административным делам Роман Гафаров. Он заработал 2,6 млн рублей, а его супруга — 2,3 млн. Доходы семьи, судя по отчетам, растут медленно, но верно: в 2016-м супруги заработали на двоих свыше 4,7 млн рублей, в 2017-м 4,9 млн.

В 2013 году Роман Гафаров отличился тем, что отменил обвинительное решение Вахитовского райсуда в отношении участника одиночного пикета против «закона Димы Яковлева», доцента КФУ Искэндэра Ясавеева. Фото Максима Платонова

У Гафарова с супругой в совместной собственности — стометровая квартира и Audi Q5. Но жена к тому же владеет земельным участком в 3 сотки, половиной земельного участка, общая площадь которого составляет 5 соток, половинкой жилого дома (общая площадь 84 «квадрата») и третью 72-метровой квартиры.

В 2013 году тогда еще судья, председатель судебного состава Верховного суда РТ Роман Гафаров отличился тем, что отменил обвинительное решение Вахитовского райсуда в отношении участника одиночного пикета против «закона Димы Яковлева», доцента КФУ Искэндэра Ясавеева. А в 2017 году Гафаров был избран председателем Совета судей РТ.

И даже Land Cruizer — и тот пополам

Зампредседателя ВС РТ Марат Хайруллин ощутимо отстает от коллег: его личный годовой доход, обеспечивший ему четвертое место в рейтинге, в 2017 году составил «всего» 3,2 млн рублей. А скромная зарплата супруги, которой за год «набежало» всего 100 тысяч, сильно нивелировала совокупный доход семьи, опустив его в середину рейтинга — на 16-е место.

Хайруллин — заместитель председателя ВС РТ по гражданским делам — возглавляет экзаменационную комиссию, которая принимает экзамены у претендентов на должность судьи. А в недавнем прошлом его, по слухам, прочили на место председателя Арбитражного суда РТ, только вот заявление на участие в конкурсе он так и не подал.

Марат Хайруллин — заместитель председателя ВС РТ по гражданским делам — возглавляет экзаменационную комиссию, которая принимает экзамены у претендентов на должность судьи. Фото nizhnekamsky.tat.sudrf.ru

Марат Максутович пополам с супругой владеет двумя земельными участками общей площадью 17 соток, жилым домом площадью 137 кв. м и машиноместом площадью 14 «квадратов», которое занимает также находящаяся в совместной собственности мечта желающих брутально выглядеть мужчин — «крузак», то есть Land Cruizer Prado.

На пятом месте по совокупному семейному доходу оказалась в 2017-м скромная судья ВС РТ Ольга Мигунова. Сама-то она заработала за год, по меркам родного учреждения, не так уж и много — 1,99 млн рублей. А вот доходы ее супруга по сравнению с предыдущим годом выросли в 6,5 раза — с 370 тыс. рублей до 2,4 млн.

Ольга Мигунова пополам с сыном владеет 63-метровой квартирой, а ее супруг — земельным участком в 10 соток. Ездит судья на собственном Volkswagen Tiguan, а у ее мужа — демократичный Renault Duster.

В прошлом году с участием судьи Мигуновой рассматривалось несколько апелляционных жалоб по громким уголовным делам — от падения жительницы Набережных Челнов в шахту неисправного лифта до продления арестов водителя «огненного рейса» Александра Ижмукова, директора ООО «Лидертрейд» Ильи Застелы и замглавы УФССП по РТ Сергея Плющего.

В прошлом году с участием судьи Мигуновой рассматривалось несколько апелляционных жалоб по громким уголовным делам. Фото efir24.tv



А у этого судьи — все впереди

Последнюю, 33-ю строчку в рейтинге доходов прочно занимает 35-летний судья ВС РТ Константин Плюшкин, назначенный на эту должность в апреле 2017 года. У него и личный, и совокупный семейный доход — самый низкий среди коллег. Сам он за 2017-й заработал 1,57 млн рублей, его супруга — 84,5 тыс.

У семьи Плюшкиных ни земельных участков, ни домов, ни дач нет — в совместном владении лишь две квартиры площадью 95 и 62 кв. м. А также один автомобиль — Toyota RAV4.

Будучи еще судьей Московского райсуда Казани Константин Плюшкин в 2016 году отказал в иске общественным активистам, требовавшим провести пересчет голосов на избирательном участке №139 по итогам выборов президента Татарстана. В Верховном суде РТ это решение устояло.

Доходы судей Верховного суда РТ

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 2 1 Леденцова Елена Николаевна судья ВС РТ 6.627.108,00 3 2 Гилазов Ильгиз Идрисович Председатель ВС РТ 4.043.143,11 919.293,11 6 3 Галиакберов Айдар Фатихович Заместитель председателя ВС РТ 4.015.661,74 109.841,50 9 4 Хайруллин Марат Максутович Заместитель председателя ВС РТ 3.268.663,23 100.178,56 17 5 Хисамов Азат Хамзович Председатель судебного состава 2.928.364,09 60.016,30 14 6 Романов Лев Викторович Председатель судебного состава 2.925.740,22 126.500,09 15 7 Нафиков Расим Миннахметович судья ВС РТ 2.889.519,07 152.489,00 16 8 Худобин Юрий Павлович Председатель судебного состава 2.882.439,82 120.051,36 1 9 Шашмаркин Виктор Владимирович Председатель судебного состава 2.862.768,58 3.976.672,59