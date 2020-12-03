Галиакберов Айдар Фатихович
Общая информация
Родился 22 мая 1968 года в с. Шалты Бавлинского района Татарской АССР.
Образование
1993 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение».
Трудовая деятельность
1993-1997 гг. — судья Сармановского районного суда РТ.
1997-2000 гг. — судья Приволжского районного суда г. Казани.
2000-2013 гг. — судья Верховного суда РТ.
2013-2017 гг. — председатель Высокогорского районного суда РТ.
С июля 2017 г. — заместитель председателя Верховного суда РТ.
Имеет второй квалификационный класс.
Награды и звания
Заслуженный юрист РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Пушкина, 72/2
- Телефон: (843) 288-77-77
Дата последнего обновления: 03.12.2020