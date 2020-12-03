Список персон

Галиакберов Айдар Фатихович

Гос. ведомства, Судебные органы

Общая информация

Родился 22 мая 1968 года в с. Шалты Бавлинского района Татарской АССР.

Образование

1993 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность

1993-1997 гг. — судья Сармановского районного суда РТ.
1997-2000 гг. — судья Приволжского районного суда г. Казани.
2000-2013 гг. — судья Верховного суда РТ.
2013-2017 гг. — председатель Высокогорского районного суда РТ.
С июля 2017 г. — заместитель председателя Верховного суда РТ.

Имеет второй квалификационный класс.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Пушкина, 72/2
  • Телефон: (843) 288-77-77

Дата последнего обновления: 03.12.2020

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