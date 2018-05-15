Председатель Верховного суда РТ в 2017 году увеличил свой доход на 106,8 тыс. рублей

Фото: Верховный суд РТ

По итогам 2017 года председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов заработал 4,04 млн рублей. Это на 106,8 тыс. больше, чем годом ранее, говорится в сведениях, опубликованных на сайте суда.

В собственности у него находятся жилой дом площадью 311,2 кв. м (1/2 доли), земельный участок площадью 636,0 кв. м (1/2 доли) и автомобиль Infiniti FX37, который в 2016 году был задекларирован как совместный с супругой.



В пользовании у Гилазова находятся земельный участок площадью 2 143 кв. м, жилой дом площадь 99,5 кв. м и баня площадью 36,5 кв. м. Ими владеет жена председателя Верховного суда РТ. В 2017 году она заработала 919,2 тыс. рублей против 845,5 тыс. годом ранее.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» председателю Верховного суда Татарстана Ильгизу Гилазову.