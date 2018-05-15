Председатель Верховного суда РТ в 2017 году увеличил свой доход на 106,8 тыс. рублей
По итогам 2017 года председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов заработал 4,04 млн рублей. Это на 106,8 тыс. больше, чем годом ранее, говорится в сведениях, опубликованных на сайте суда.
В собственности у него находятся жилой дом площадью 311,2 кв. м (1/2 доли), земельный участок площадью 636,0 кв. м (1/2 доли) и автомобиль Infiniti FX37, который в 2016 году был задекларирован как совместный с супругой.
В пользовании у Гилазова находятся земельный участок площадью 2 143 кв. м, жилой дом площадь 99,5 кв. м и баня площадью 36,5 кв. м. Ими владеет жена председателя Верховного суда РТ. В 2017 году она заработала 919,2 тыс. рублей против 845,5 тыс. годом ранее.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» председателю Верховного суда Татарстана Ильгизу Гилазову.ОбществоВласть Татарстан
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