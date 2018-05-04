«Я тебя кидаю»: как Илья Застела якобы крупно нагрел партнеров, играя голосом

Ущерб по делу казанского предпринимателя достиг почти 300 миллионов рублей

7 мая в Казани продолжится судебный процесс по серии мошенничеств на сумму почти 300 млн рублей, в которых обвиняют предпринимателя Илью Застелу. По версии следствия, он брал деньги под некие операции — вроде перепродажи машин, часть возвращал в виде «прибыли», а далее кормил кредиторов «завтраками». В МВД Татарстана считают, что Застела разыгрывал перед потерпевшими несколько ролей с помощью программы изменения голоса. Подробности — в материале «Реального времени».

В суд позвали более 30 свидетелей

В Вахитовском районном суде Казани продолжается процесс в отношении казанского бизнесмена, директора ООО «Лидертрейд» Ильи Застелы. Илья — сын профессора КАИ, члена Общественной палаты РТ Михаила Застелы. Он находится под стражей еще с 1 декабря 2016 года и обвиняется по 11 эпизодам мошенничества на общую сумму более 294 млн рублей. Сейчас в суде допрашивают свидетелей по делу.

Сам Застела значительно похудел за время ареста, кроме того, в суд он приехал ощутимо простуженным и попросил судью о перерыве в процессе хотя бы на неделю. С апреля заседания проходят по нескольку раз в неделю, и это неудивительно — в деле 12 потерпевших и 34 свидетеля, заявленных стороной обвинения. Несмотря на состояние здоровья, Застела активно участвовал в допросах.

Бывшая супруга обвиняемого Асия Гараева, которая на ранних этапах подробно излагала «Реальному времени» свою версию произошедшего и поддерживала бывшего мужа, на заседании не присутствовала. В свое время она рассказывала, как неизвестные требовали у семьи обвиняемого 600 млн рублей, угрожая безопасности взрослых и детей. Жена потерпевшего Алексея Кручинина Марина опровергала эти заявления и рассказывала, как Застела выманивал у ее мужа сотни миллионов под несуществующие проекты — вроде той же продажи автомобилей «с наваром» или перекупки гигиенической продукции.

Асия Гараева в свое время рассказывала, как неизвестные требовали у семьи обвиняемого 600 млн рублей, угрожая безопасности взрослых и детей. Фото Марии Горожаниновой

Суду еще только предстоит распутать все темные бизнес-схемы, которые связывают Застелу, Кручинина и других потерпевших — это 10 граждан и три связанные с Кручининым компании. Застела от своей явки с повинной давно отказался (сначала он заявлял, что проигрался на бирже и якобы по совету того же Кручинина стал обманом брать деньги у знакомых, обещая вложиться в покупку подержанных машин представительского класса у кабмина РТ, гаража президента республики, Казанского вертолетного завода и «Татнефти», а затем вернуть деньги с прибылью). Сейчас подсудимый свою вину не признает, это подтвердил и его адвокат Олег Камалов.

Маржа с несуществующих машин

Как ранее рассказывало «Реальное время», Застела зарабатывал на жизнь покупкой и продажей машин, в том числе и в «Лидертрейде». Эта компания представляет собой автосалон в ТЦ «Сувар Плаза», однако за все время существования салон числился за целым рядом юрлиц. Первым из них было ООО «Фаворит Моторс» (ранее — «Фаворит»), эту компанию учредили Застела и Кручинин на паритетных началах. Работавший в этом автосалоне сотрудник Артем Козин на суде свидетельствовал, что партнер подсудимого в салоне появлялся довольно редко, а жена партнера, напротив, — регулярно. Судя по заявлениям этого свидетеля, салон был не очень большим, на парковке в последние годы обычно стояло не более десяти машин.

По версии следствия, в 2013—2016 годах Застела регулярно обращался к Кручинину с предложениями вложиться в перепродажу того или иного автомобиля. Это могли быть некие иномарки, поставленные из ОАЭ, или подержанные служебные автомобили, перекупленные у крупных компаний и госорганов. Обещал с каждого автомобиля маржу в 100—500 тысяч рублей. Кручинин соглашался и давал деньги — всего более 100 миллионов рублей.

Небольшую часть этих средств Застела все же возвращал Кручинину в качестве некой «прибыли» с проведенных операций по перепродаже. Однако следствие уверено: никаких реальных сделок за этим никогда не стояло, а в качестве прибыли доверчивому партнеру выплачивали часть полученных от него же средств. Вопросы суда к свидетелям были направлены на выяснение этих обстоятельств.

По данным обвинения, Кручинин потерял на этих бизнес-схемах больше остальных, но также пострадали еще восемь казанских предпринимателей, ущерб для них оценивается в суммы от миллиона до 13 млн рублей. Очевидно, что получатель таких сумм обладал даром убеждения.



Автосалон в ТЦ «Сувар Плаза» за все время существования числился за целым рядом юрлиц

Особняком стоит эпизод с хищением автомобиля BMW X6, который принадлежал компании ООО «Нефтехимпереработка» (ее директор — Марина Кручинина). По версии следствия, Застела взял этот автомобиль, чтобы якобы приобрести его самому, пообещав заплатить позже. Но вместо этого продал его перекупщикам, а вырученные деньги оставил себе.

От авто — к вате

Следователи полагают, что Застела предложил Кручинину еще одну «бизнес-схему», связанную с ООО «Коттон клаб» (основное юрлицо группы компаний «Коттон клаб», одного из крупнейших российских производителей ватных и косметических изделий). Директором этой компании был Ильдар Гараев, тесть Застелы. Обвиняемый убедил Кручинина, что такие родственные связи помогут закупить у «Коттон клаба» продукцию по цене ниже заводской, а потом с наваром продать. По версии следствия, для пущей убедительности Застела даже позвонил Кручинину, представившись Гараевым и изменив для этого голос через специальную программу на телефоне. При этом сам Гараев позже заявлял и следствию, и «Реальному времени», что вообще не был в курсе происходящего.

В дальнейшем Застела, по версии обвинения, вел переписку с электронного ящика, очень похожего на адрес Гараева, и указывал, каким юрлицам нужно перечислять средства, чтобы через них закупить продукцию. А всего таких юрлиц было более 20, и каждое из них следствие связывает с Застелой — пусть он и не фигурировал в них напрямую в качестве гендиректора или учредителя. Далее все происходило в точности как с автомобилями: деньги поступали на расчетные счета, часть из них возвращались в виде «прибыли», остальные якобы находились «в обороте», а фактически похищались.



18 апреля в суде допросили Руслана Зарипова, который ранее был директором двух таких фирм с почти одинаковыми названиями — ООО «АльянсСервис» и ООО «Альянс-Сервис». Эти организации занимались продажей оргтехники по контрактам с госструктурами. Финансовыми делами в компаниях ведал Ирек Сабирзянов — со слов Зарипова, близкий товарищ Застелы, ранее учившийся с ним в университете. Зарипов также рассказал, что Застела иногда заходил в офис, где Сабирзянов отдавал ему пакеты с суммами в несколько сотен тысяч рублей. В файлах своих фирм свидетель также видел платежные поручения в адрес компаний, связанных с Кручининым, но значения этому не придавал, так как доверял финансисту фирмы.

Тем не менее Сабирзянов имеет в деле статус свидетеля. Как утверждают источники «Реального времени», ему удалось убедить следствие, что он просто выполнял просьбы Застелы о переводе денег и о их происхождении не знал. Правда, за переводы оставлял себе комиссию в размере чуть более 1%.

Следователи полагают, что Застела предложил Кручинину еще одну «бизнес-схему», связанную с ООО «Коттон клаб». Фото cottonclub.ru

«Я тебя кидаю»

Напомним, что бывшая жена обвиняемого Асия Гараева рассказала, что угрозы в адрес ее семьи в связи с деятельностью мужа начали поступать 18 октября 2016 года. Кручинин сообщил следствию об этой дате другую информацию. Незадолго до этого дня он в телефонных разговорах с «Гараевым» (фактически — с Застелой, считают в МВД) начал настаивать на возврате задолженности, и именно 18 октября Кручинин услышал от «Гараева»: «Это я все подстроил, я тебя кидаю». После этого Застела и его «родственник» перестали отвечать на звонки, а лишившийся денег партнер обратился в полицию.

Даже в свете этой информации в деле Застелы остается немало темных мест. Как ему удавалось на протяжении многих лет обманывать сразу с десяток бизнесменов? Действительно ли были угрозы в адрес его семьи? Но самое главное, если его схема действительно была столь очевидна и рано или поздно должна была рухнуть — то на что вообще рассчитывал обвиняемый? Ведь серьезных попыток скрыться с миллионами он не предпринимал — максимум, по словам Кручинина, уезжал жить к родственникам и менял сим-карты. Его дети при этом продолжали ходить в ту же школу. Если от недовольного кредитора так скрыться еще можно, то от правоохранительных органов — вряд ли.

К слову, в счет погашения гражданских исков на 294 млн рублей следователи арестовали квартиру Застелы, а также мебель и всю импортную бытовую технику в ней — от холодильника с тостером до пылесоса с утюгом, а еще двуспальную кровать, шесть стульев и другую недешевую мебель. Также под арест попали две иномарки.