Среди зампредседателей ВС РТ в 2017 году больше всех заработал Айдар Галиакберов — 4 млн рублей

Среди заместителей председателя Верховного суда РТ в 2017 году больше всех заработал Айдар Галиакберов — он задекларировал доход в 4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

В его собственности находятся два жилых дома, один из которых недостроенный, три земельных участка и 1/6 доли в квартире. Супруга заработала 109,8 тыс. рублей.

Другой зампредседателя Верховного суда РТ Роман Гафаров в прошлом году заработал 2,59 млн рублей. Он задекларировал автомобиль Audi Q5 и квартиру площадью 101 кв. м. Все находится в совместной собственности с супругой, которая получила доход в размере 230,5 тыс. рублей.

Еще один зампредседателя — Марат Хайруллин заработал 3,2 млн рублей. В его собственности имеются два земельных участка, жилой дом и парковочное место, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado. Все имущество находится также в совместной собственности с супругой, заработавшей 100,1 тыс. рублей.



Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов заработал 4,04 млн рублей. Это на 106,8 тыс. больше, чем годом ранее,.