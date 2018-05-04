«Звездный час» для казанских отельеров

Гостиницы предоставят гостям ЧМ-2018 места от 3 400 рублей за сутки

Фото: Максим Платонов

О готовности всех казанских отелей к приему болельщиков и гостей ЧМ-2018 «отчитался» сегодня перед журналистами председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Он рассказал, сколько будет стоить проживание в гостиницах разного класса и какие дополнительные услуги отельеры готовы оказать приезжим во время чемпионата. А еще объяснил корреспонденту «Реального времени», почему гостиницам в соседних регионах, которые также задействованы в приеме гостей чемпионата, в отличие от казанских отелей, не пришлось сдавать жесткий экзамен на «профпригодность».

Вопросы к гостиницам сняты, места забронированы



— Все казанские гостиницы, а это около 9,5 тысячи номеров, практически на 100 процентов готовы к приему болельщиков и гостей чемпионата, — сообщил Сергей Иванов журналистам. — Они полностью прошли процесс обязательной классификации и получили подтверждение своих «звезд».

Обязательная классификация объектов гостиничного бизнеса аккредитованными организациями — попросту говоря, объективная оценка заявленной ими в рекламе «звездности», как сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму, в России будет введена лишь с 2019 года. Однако для отелей, расположенных в субъектах проведения матчей ЧМ-2018 и принимающих гостей и болельщиков, «звездный час» пробил досрочно, и экзамен на качество они успешно сдали.

Поскольку проведенный в Татарстане в феврале — марте Роспотребнадзором мониторинг цен на гостиничные номера выявил, что 27 татарстанских гостиниц, воспользовавшись спросом, лихо завысили цены на обслуживание гостей на период ЧМ-2018, корреспондент «Реального времени» поинтересовалась, как обстоят дела с этим сейчас. Иванов сообщил, что стоимость места, в зависимости от категории гостиницы, колеблется в пределах 3 400 — 16 000 рублей в сутки и заверил, что выписанные надзорным органом предписания о снижении цен отельеры уже исполнили:

Все казанские гостиницы, а это около 9,5 тысячи номеров, практически на 100 процентов готовы к приему болельщиков и гостей чемпионата, сообщил Иванов. Максим Платонов



— Завышение цен имело место только у работающих в этой сфере микропредприятий, — уточнил он. — Крупные участники рынка исполняют постановление Правительства РФ №89, а вот мелкие, возможно, просто не знают, что на период чемпионата для каждой категории гостиниц установлен «потолок» по стоимости проживания. Нарушения были выявлены в мини-отелях максимум на пять номеров. Впрочем, я допускаю, что и сейчас подобные случаи есть, когда цены поднимают по незнанию…

Чем закончились девять административных дел, возбужденных в марте в отношении особо жадных гостиниц, Иванов не сообщил. Однако даже если отельеров оштрафовали, в убытке они вряд ли останутся: спрос на номера в «пиковые» дни, к которым относят не только дни матчей, но и день перед матчем и день после, очень высок. На сегодня, по данным Госкомитета РТ по туризму, в казанских гостиницах забронированы все номера, а на остальное время ЧМ-2018 — от 85 до 90 процентов номеров. И это несмотря на то, что Казань всего лишь 2 недели назад оказалась в числе городов, в которых официальный дилер ФИФА по обеспечению гостиничными номерами Match Accommodation освободил значительную часть нереализованной брони, которая после этого должна была поступить в свободную продажу.

Конкуренция — дело хлопотное

А вот со сдачей квартир на период чемпионата такой ясности нет. Госкомитет РТ по туризму смог определить число сдаваемых на время ЧМ-2018 жилых «апартаментов» лишь весьма приблизительно.

— На сегодня известно 800 квартир, которые сдаются в аренду, — сообщил Иванов. — Что это за квартиры и по какой цене сдаются, у нас данных нет. Сколько всего квартир собственники будут сдавать в дни чемпионата, тоже трудно определить. Собственник жилья ведь может предложить квартиру в аренду и за тысячу рублей, и за сто тысяч, но во втором случае возникает вопрос, кто ее снимет?.. Я буду рад за горожан, которые смогут сдать свои квартиры на время чемпионата по таким ценам, но если говорить объективно, пока им удается сдавать жилье только по сложившимся рыночным ценам.…

На вопрос, хватит ли мест в Казани для всех гостей, Иванов ответил журналистам, что он на это «надеется». Фото Олега Тихонова

А вот беспокойство о серьезной конкуренции со стороны частников, которое уже не раз высказывали казанские отельеры, председатель Госкомитета РТ по туризму расценивает как несерьезное. В конкуренции ничего страшного нет, считает он, но предупреждает, что такая конкуренция для частника — дело хлопотное, ведь на нем «лежат определенные обязанности: обеспечить качество и безопасность услуг, платить налоги, обеспечивать регистрацию гостей в органах миграционной службы».



Кому — халяль, кому — трансфер…

На вопрос, хватит ли мест в Казани для всех гостей, Иванов ответил журналистам, что он на это «надеется». Всего во время ЧМ-2018 Казань должны посетить около 200 тысяч человек, но в это, названное председателем Госкомитета РТ по туризму «ожидаемое» число, не входят те, кто решит приехать в Казань самостоятельно. То есть не в качестве болельщика, а по принципу: «Почему бы и мне не посмотреть Казань, не окунуться в атмосферу праздника?». Тем не менее республиканские чиновники не сомневаются, что достойный прием будет обеспечен всем, если не в самой Казани, то в соседних с нею городах и даже в соседних регионах. Размещать гостей чемпионата, как выяснилось, собираются еще и в гостиницах Ульяновска, Чебоксар, Йошкар-Олы. Причем тамошним отельерам, в отличие от татарстанских, для того, чтобы заработать на ЧМ, вовсе не обязательно проходить обязательную классификацию, ведь их гостиницы расположены за пределами «принимающего субъекта». Соответственно, проживание в сопредельных регионах обойдется болельщикам и туристам дешевле, зато дорога до Казани и до стадиона — дороже.

— В гостиницах будут организованы трансферы, — успокоил на этот счет Сергей Иванов.

Зато казанские отели, вернее, те из них, которые желают принимать гостей из мусульманских стран, например, из Ирана, кроме обязательной классификации, вынуждены сейчас сдавать еще один «экзамен» — на халяльность. Причем это касается не только кухни, как многие привыкли думать. Они должны будут обеспечить особые требования и к одежде персонала, и даже к интерьеру. А еще в эти гостиницы спешно набирают персонал со знанием языков, на которых будут говорить гости…

Восемь казанских отелей рекомендованы оргкомитетом ФИФА для размещения журналистов. Фото Олега Тихонова

Ну и наконец еще об одной категории гостиниц, не то чтобы удовлетворяющих каким-то особым требованиям, но все-таки «специфических»: восемь казанских отелей рекомендованы оргкомитетом ФИФА для размещения журналистов.