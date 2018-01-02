Станция метро «Дубравная»: без новогоднего открытия, но с «бронебойным» запуском на 9 мая

Заместитель директора Казметростроя Вениамин Терзиманов лично провел «Реальному времени» экскурсию по уже ставшей старой за время ожидания новой станции

Фото: Олег Тихонов

До сих пор для жителей города остается загадкой, что происходит за бетонным забором — там, где, казалось бы, уже должны были завершить все работы по строительству станции метро «Дубравная». Завесу тайны для читателей «Реального времени» приоткрыл заместитель директора «Казметростроя» Вениамин Терзиманов, который провел для нашего корреспондента экскурсию по недрам метрополитена и даже прокатил по пока закрытому направлению от «Дубравной» до «Проспекта Победы». Подробности — на страницах нашей газеты.

Как все еще строят неоткрывшуюся «Дубравную»

Попадая за высокий бетонный забор, окружающий «Дубравную», и минуя пропускной пункт, можно увидеть, как там трудится десяток рабочих — они продолжают проводить гидроизоляцию для того, чтобы станция «не протекала» из-за грунтовых вод или ливневой канализации. После гидроизоляции на еще незаконченных участках положат 15-сантиметровый слой утеплителя, сверху которого уложат бетон, после чего все это покроют настилом.

По словам заместителя директора «Казметростроя» Вениамина Терзиманова, при строительстве «Дубравной» используются технологии, схожие с теми, что применялись на станции «Авиастроительная». В частности, оба объекта построены по типу односводчатых станций. В Москве, для примера, первой односводчатой станцией стала «Библиотека имени Ленина».

Всего жителям города обещают пять выходов с новой станции, которые не должны быть такими запутанными, как, например, на «Проспекте Победы», где, выбравшись из подземелья, чувствуешь себя настоящим героем, нашедшим выход из лабиринта.

Строители на «Дубравной» работают в любую погоду, уверяет Вениамин Терзиманов



Первые пассажиры

Строительство станции дело нелегкое и очень объемное, что еще раз подтверждают цифры.

— За время [строительства] извлечено 270 тысяч кубометров грунта, уложено около 30 тысяч кубометров бетона, изолировано больше 10 тысяч квадратных метров, — рассказывал на стройке заместитель директора «Казметростроя».

Строители на «Дубравной» работают в любую погоду, уверяет Ваниамин Терзиманов. Всего ежедневно там сейчас трудится более 200 человек, работа большинства из которых спрятана в недрах казанского метрополитена. При спуске вниз там можно наблюдать на первый взгляд полностью завершенный павильон с выпуклым потолком и уложенной плиткой. Кстати, при подъеме наверх с платформы плитка совсем другая, очень похожая на натуральное дерево, чего на других станций точно не встретишь. Работа там не стоит на месте, поэтому под ноги попадается строительный мусор, а в воздухе летает пыль. Но в целом, глядя на станцию, можно поверить словам Терзиманова о том, что она завершена на 98%.

Если не брать территорию вокруг «Дубравной», о которой мы расскажем чуть позже, то сейчас речь идет о завершении отделочных и монтажных работ, после чего станция пройдет генеральную уборку вплоть до мойки тоннеля. По нему, кстати, уже сейчас можно проехаться, что и предложил «казметростроевец», загрузив всех участников экскурсии в спецмашину на рельсах. Таким образом журналисты «Реального времени» стали первыми пассажирами еще не открывшейся станции.

По тоннелю, кстати, уже сейчас можно проехаться, что и предложил «казметростроевец», загрузив всех участников экскурсии в спецмашину на рельсах



Теперь благоустройство

Всего станция «Дубравная» обошлась в 5,2 млрд рублей и, по словам заместителя директора «Казметростроя», в изначально составленную смету они уложились и даже что-то оставили в виде непотраченного «хвостика». Правда, узнать объем этого «хвостика» у заказчика, ГИСУ РТ, на момент публикации не удалось.

Если внутри станции заметно, что дело движется к завершению, то на поверхности, кроме строительной техники и сугробов, ничего не видно. Здесь территорию ждет благоустройство, начиная от укладки асфальта и заканчивая появлением газонов с высаженными деревьями. Ну и, конечно, после этого наконец освободится проезд по улице Зорге. Все это по предварительным данным обойдется в 230 млн рублей. Уточнить эту информацию у ГИСУ РТ на момент публикации статьи также не получилось.

Благоустройство территории было перенесено на весну по вполне объяснимым причинам.

— Мы это все оставили на весну, когда мерзлый грунт оседает, еще будет очень много просадок. Ну и, пожалейте нас, чтобы мы не перекладывали асфальт два раза, — говорит Терзиманов.

Если внутри станции заметно, что дело движется к завершению, то на поверхности, кроме строительной техники и сугробов, ничего не видно



Теперь бронебойно

О переносе открытия станции метро «Дубравная», строительство которой началось в 2014 году, сообщалось как минимум четыре раза. Сначала говорилось, что подрядчик полностью сдаст объект до конца 2016 года. Потом генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов рассказал, что станцию планируется открыть 30 августа, однако позднее глава МУП «Казметрострой» Марат Рахимов это опроверг и заявил, что станция откроется уже до конца 2017 года. Но и здесь оказалось, что со сроками подрядчик поторопился. Новая дата открытия была определена на 9 мая 2018 года.



Причины постоянного переноса сроков и вопросы по поводу обещанного запуска станции под Новый год при учете неблагоприятных условий зимой для благоустройства прилегающих земель, заместитель директора «Казметростроя» при всей своей открытости комментировал очень неохотно, лишь отметив, что работы идут в плановом режиме без сложностей.

— Мы надеемся, что своевременно все сделаем, пуск будет 9 мая, — завершая разговор на эту тему, отметил Ваниамин Терзиманов.

— Это уже железно? — на всякий случай уточнила корреспондент «Реального времени».

— Бронебойно! — с улыбкой поспешил заверить собеседник издания.

1 / 43 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов