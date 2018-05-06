Дорога раздора: жители Больших Клыков взбунтовались против генплана

Часть из них рискуют остаться без крыши над головой из-за строительства шоссе

Фото: Юлия Косолапкина

В Больших Клыках над частью домов нависла угроза сноса из-за строительства дороги, предусмотренной генпланом. Собственники жилья узнали об этом лишь недавно, и некоторые из них уже получили «письма счастья» от исполкома об изъятии участков. Оказалось, планы проложить магистраль через поселок в мэрии вынашивали еще с 2006 года. Тогда же провели публичные слушания, на которые забыли пригласить местное население. Поразительно и то, что чиновники продолжали выдавать разрешения на стройку владельцам участков, где собирались прокладывать дорогу. Жители попросили помощи у депутатов Госсовета и Гордумы. «Реальное время» побывало на одной из таких встреч.

О дороге узнали от соседей

Лия Хамидуллина большой семьей вместе с родителями-пенсионерами живет в одном из домов на улице Зеленой Поляны в поселке Большие Клыки. Всей семьей переехали осенью 2017 года. О том, что двухэтажный дом подлежит сносу, выяснили случайно через несколько месяцев после новоселья.

— Я узнала, что по нашему участку пойдет дорога, в феврале, от соседей. Мы обратились в Управление архитектуры и градостроительства Казани. Оказалось, что дорога предусмотрена еще генпланом города 2007 года, который должен быть реализован до 2020 года, то есть осталось еще 2 года. Если примут новый генплан, там срок реализации нашего вопроса, первая очередь — 2020—2025 годы, то есть еще 7 лет будем в подвешенном состоянии, — рассказала «Реальному времени» местная жительница Лия Хамидуллина.

С ее слов, многие дома оформлялись по дачной амнистии: «Большинство сначала строились, потом шли в БТИ — рисовали схемы, в регпалату — ставили на кадастровый учет. Может, кто-то за год строился, а мы дольше, каждое лето таскали кирпичи, дети не в Турции отдыхали, а тут».

«Проблема системная, как мэрия подходит к таким вопросам, стараются сделать так, чтобы никто ничего не заметил», — считает депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев



Местные активисты обратились за помощью к депутатам Госсовета и Гордумы. Те пришли на встречу уже с ответом от мэрии по поводу строительства дороги, которая должна связать Большие Клыки и ЖК «Весна».

— Когда проводили слушания, никто не проинформировал людей, и тема была «территория по Мамадышскому тракту». Т. е. первая проблема, что слушания прошли формально, для галочки. Попросили заново провести, нам отказали. Это не первый раз происходит, даже с ВСМ получилось так, что сначала прочертили по поселкам, и только после обсуждений изменили проект. Проблема системная, как мэрия подходит к таким вопросам, стараются сделать так, чтобы никто ничего не заметил, — считает депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев.

«Никакая дорога не будет пересекать поселок»

Судя по официальному ответу руководителя исполкома, генпланом от 2007 года действительно предусмотрена дорога через улицы Сабинской и Костина, ширина составит 35 — 45 метров. Но, чтобы максимально сохранить жилую застройку и снести минимум домов, на указанных улицах решили организовать одностороннее движение. В этом случае для дороги понадобится 14—15 метров, плюс обустройство тротуаров и газонов с двух сторон. «Полному или частичному изъятию подлежат восемь земельных участков», — сообщается в официальном письме. По словам жителей, у одних подрежут территорию участков, у других дорога пройдет почти под окнами, но сами дома не затронет.

— Мы делали запрос в управление (архитектуры и градостроительства Казани, — прим. ред.), есть ли дорога по нашему поселку в новом разрабатываемом генплане. Пришел официальный ответ, что ее нет, никакая дорога не будет пересекать поселок. Это было в ноябре 2017 года. Мы потом еще звонили, уточняли, говорили, что ходят такие слухи. По телефону успокоили, что в разрабатываемом проекте дороги нет. Даже если и будут какие-то движения в этой части, то просто так в одностороннем порядке такие решения не принимаются, — выступила на встрече одна из местных жительниц. Ее дом не подлежит сносу, но по плану дорога проходит вплотную к участку.

Порядка 20 местных жителей, которые пришли на встречу с депутатами, обеими руками за асфальтирование внутриквартальных проездов, но категорически против создания оживленной городской магистрали через их посёлок

«Если будете против дороги, организуем проверки»

В официальном ответе главы исполкома Дениса Калинкина не указана дата строительства шоссе: «Сроки будут определены после уточнения заказчика, исполнителя и источника финансирования работ, а также после разработки и утверждения рабочей проектно-сметной документации», — сообщается в письме.

Оказалось, порядка 20 местных жителей, которые пришли на встречу с депутатами, обеими руками за асфальтирование внутриквартальных проездов, но категорически против создания оживленной городской магистрали через их поселок, пусть даже односторонней.

— В 2006 году законодательная база была другая. То, что касалось сноса, изъятия личных земельных участков, ни градостроительный, ни земельный кодекс не предусматривали. Как депутаты протащили это решение, большой вопрос. С одной стороны, есть федеральная программа поддержки малоэтажного строительства, и в тоже время идет такая война с частным сектором. Есть мнение, что мы принадлежим городу, что это непозволительно проживать в индивидуальном жилье с удобствами. Непонятная позиция администрации Советского района, где говорят, что мы слишком хорошо живем и если будем против дороги, то нам организуют проверки и штрафы, у кого забор нарушает границы участка, — посетовала одна из активисток поселка Наиля Ганеева.

Депутат Казгордумы Алексей Серов посоветовал населению поселка приходить на слушания по новому генплану Казани, которые начинаются 29 мая: «сейчас есть возможность заново перерисовать».

Алексей Серов посоветовал населению поселка приходить на слушания по новому генплану Казани, которые начинаются 29 мая



Одна из жительниц Больших Клыков заявила, что обращалась в «Унистрой» якобы за покупкой квартиры в ЖК «Весна», заодно и про дорогу спросила, которая должна связать комплекс и частный сектор. Там ей ответили, что ничего об этом не знают и такую дорогу не планируют. Два выезда с территории комплекса уже есть, о чем на встрече говорили не один раз. В итоге было решено, что депутаты будут настаивать на повторном обсуждении, заодно они пообещали провести круглый стол в Госсовете РТ по организации публичных слушаний.