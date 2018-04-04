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Суд в Москве продлил арест экс-главе Марий Эл

20:17, 04.04.2018 1
Суд в Москве продлил арест экс-главе Марий Эл
Фото: kremlin.ru

Мосгорсуд продлил арест подозреваемому в получении взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталье Кожановой до 13 июля.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Маркелова и Кожановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля», — цитирует «РИА Новости» решение судьи Елены Поспеловой.

По словам адвокатов, за год следствия в суде не прозвучали реальные доказательства причастности обвиняемых к каким-либо преступлениям. Защита настаивала на смене меры пресечения на не связанную с заключением под стражу в следственном изоляторе.

Сам Маркелов заявил, что «руководство страны было неправильно проинформировано, что является политической ошибкой». Именно это, по его мнению, является причиной ареста.

Ранее СК РФ возбудил в отношении экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова третье уголовное дело. Следователи подозревают бывшего губернатора в злоупотреблении должностными полномочиями.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    за год следствия в суде не прозвучали реальные доказательства причастности обвиняемых к каким-либо преступлениям
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/94879-sud-v-moskve-prodlil-arest-eks-glave-mariy-el
    Очень сильно напоминает дело Ливады. Почти близнецы. Уважаемые суды Татарстана обяжите следствие искать железобетонные доказательства вины подозреваемого. Или ставьте себе диагноз - несостоятельность, некомпетентность, коррупция.
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