Марий Эл вошла в число 20 регионов России с напряженной ситуацией на рынке труда

В 20 регионах России отмечается напряженная ситуация на рынке трудоустройства. Об этом сказано в документе Минтруда, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.



Среди регионов ПФО в этом году в список вошла Республика Марий Эл. Также перечень пополнился Томской областью, а Хакасия, наоборот, выбыла из него.

Кроме того, в список регионов с напряженной ситуацией на рынке труда вошли республики Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика.

Также в перечне значатся Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область и Еврейская автономная область.

Данный список формируется ежегодно на основании данных Росстата. В него включаются те регионы, показатель напряженности на рынке труда которых превышает показатель по стране более чем в полтора раза.



Ранее «Реальное время» писало, что неофициальная численность безработных в Марий Эл в 2017 году составила 21,3 тыс. человек.