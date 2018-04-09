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В Йошкар-Оле построят новые тротуары

12:57, 09.04.2018
В Йошкар-Оле построят новые тротуары
Фото: mari-el.gov.ru

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что в этом году запланировано строительство новых тротуаров в столице республики. Об этом он рассказал на встрече с мэром Йошкар-Олы Евгением Масловым.

«В этом году ремонт там, где он подошел по вашим ранее планируемым срокам, вы его продолжайте, не останавливайте так решительно, но все-таки начинаем строительство новых тротуаров, потому что это объективная потребность», — подчеркнул Евстифеев.

Также на встрече обсуждалась уборка пешеходных территорий. По словам Маслова, в этом году к уборке планируется привлечь школьников. Глава республики, в свою очередь, призвал всех жителей поучаствовать в очистке территории.

Ранее глава Марий Эл Александр Евстифеев проинспектировал строительство новых детских садов республики.

ОбществоИнфраструктура
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