Москва подарила Марий Эл около 50 автобусов и троллейбусов

Республика Марий Эл получит в безвозмездное пользование от Москвы около 50 пассажирских автобусов и троллейбусов в рамках сотрудничества. Об этом рассказал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«Мы заключили соглашение с мэром Москвы (Сергеем Собяниным) о безвозмездной передаче Марий Эл транспортных средств. Данный пассажирский транспорт в хорошем техническом состоянии, однако, по мнению столичных властей, несколько устарел по дизайну. А вот с нашей точки зрения, они очень даже пригодны для работы в Йошкар-Оле», — цитирует Евстифеева издание «Медиапоток».

Решение о передаче обозначенного «движимого имущества» в собственность Республики Марий Эл принято правительством Москвы в феврале текущего года.

Ранее стало известно, что власти Марий Эл выделят почти 350 млн рублей на ремонт участков региональных дорог и федеральных трасс.