Экс-министра госимущества Марий Эл посадили на 6 лет за взяточничество

Экс-министра госимущества Марий Эл Наталью Хайруллову приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере однократного размера взятки (13 млн рублей).

Наложенный арест на ее имущество — дом, земельный участок в Казани и счет в банке — будет снят лишь после выплаты штрафа. Наказанием для ее сыновей, Руслана и Роберта Хайрулловых, стало по 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Марийская правда».

Следствие выяснило, что Хайруллова получила взятку за помощь в выгодной сделке по приобретению земельного участка, а ее сыновья были посредниками.

О задержании министра стало известно еще декабре 2016 года.