МВД по РТ: задержанный ФСБ начальник отдела угрозыска будет уволен

В Казани по подозрению в коррупции задержан сотрудник центрального аппарата МВД Татарстана. Источники «Реального времени» сообщают, что начальник отдела уголовного розыска Роман Пахомов попал за решетку по результатам операции ФСБ, его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Детали уголовного дела в Следкоме пока не раскрывают. В то же время в МВД Татарстана корреспонденту «Реального времени» сегодня сообщили: проверка по Пахомову еще идет, но решение о его увольнении уже принято.

По уточненным данным, офицера подозревают во взятке в размере 100 тысяч долларов США.