«Решала» для обнала: «долларовый полицейский» Пахомов не попал под арест

Задержанный за получение взятки в $100 тысяч подполковник заявил, что сотрудничает со следствием

Фото: Ирина Плотникова

Ближайшие трое суток с позором уволенный из МВД казанский подполковник проведет в полицейском изоляторе. Сегодня суд продлил срок его задержания на 72 часа, хотя изначально следствие ставило вопрос о домашнем аресте. На суде отставной офицер Роман Пахомов заявил, что частично признал вину и начал сотрудничать со следствием. Подробнее — в материале «Реального времени».

Задержание на Безоблачной

На сегодняшнем заседании в Советском районном суде экс-начальник отдела управления угрозыска МВД по РТ Роман Пахомов (приказ об увольнении уже подписан) искусно прятался от камер СМИ: натягивал воротник куртки до глаз, закрывался белым листом и каждый раз резко реагировал на попытку его заснять. В суд также прибыла жена Пахомова вместе с еще одним мужчиной, в руках у которого были два черных пакета — по-видимому, с вещами для задержанного. Вероятно, близкие Пахомова предвидели, что сегодня его вполне могут и не вернуть домой. От общения с журналистами супруга отказалась.

— Что я могу рассказать СМИ? Вы и так уже много чего рассказали!

Задержание офицера МВД по РТ за взятку в 100 тыс. долларов действительно стало одной из самых резонансных тем этой недели. Официально известно следующее: Пахомову уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, с вымогательством в особо крупном размере, в составе организованной группы или группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в производстве у следственной части ГСУ МВД по РТ находилось уголовное дело в отношении четырех граждан по факту ведения незаконной банковской деятельности. Оперативное сопровождение по делу оказывало подразделение по борьбе с организованной преступностью. В сентябре 2017 года Пахомов по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по РТ предложил одному из фигурантов этого дела передать 7 млн рублей должностным лицам ПБОП и СЧ, чтобы те решили вопрос о прекращении дела.

Экс-начальник отдела управления угрозыска МВД по РТ Роман Пахомов искусно прятался от камер СМИ

Однако мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы федеральной безопасности, после чего все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В результате 5 апреля после получения суммы в 100 тыс. долларов США (в рублях это примерно 5,4 млн) офицера задержали сотрудники УФСБ по РТ. Как уточняют источники «Реального времени», Пахомова «взяли» в одном из домов ЖК «Лесной городок» в Приволжском районе Казани, на улице с романтичным названием Безоблачная, и уже под вечер — в 21.55. На следующий день в Министерстве внутренних дел по РТ была создана специальная группа для проведения служебной проверки. Ее возглавляет врио замминистра Алексей Завгородний. Впрочем, не дожидаясь выводов проверки, «долларового» подполковника уволили.

Как Пахомова отправляли под домашний арест…



Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Равиль Шайдуллин сегодня ходатайствовал о помещении фигуранта под домашний арест. Он рассказал, что на следующий день после задержания Пахомова допросили и он дал показания о причастности к преступлению. Вину он, однако, признал лишь частично, и в какой именно части, Шайдуллин уточнять не стал.

Следователь добавил, что обвиняемый женат, имеет двоих детей, ранее не судим и характеризуется положительно, а также сотрудничает со следствием.

На судебном заседании также стало ясно, что вина Пахомова подтверждается еще и показаниями свидетелей, Тхостова и Мухаметова. По информации «Реального времени», они как раз являются фигурантами того «обнального» дела, за которое и «заносили» деньги Пахомову.

…но отправили в ИВС

Пахомов с самого начала заседания ходатайствовал о том, чтобы удалить СМИ из зала.

— Со следствием сотрудничаем, и информация может пойти в СМИ, которую оглашать нельзя, потому что это мешает [расследованию дела], — заявил обвиняемый.

— Я поддерживаю, на самом деле, ходатайство, потому что по делу есть и другие фигуранты, в отношении которых принимаются меры по задержанию, ведутся следственные действия. Я уверен, что сотрудники пресс-службы нужным образом опубликуют информацию. А иначе другие соучастники просто смогут скрыться, — согласился с ним следователь Шайдуллин.

Без участия СМИ судебное действо длилось около часа. Фото rt.rbc.ru

Заявление выглядело сомнительным. Поскольку, по фабуле дела, тень подозрений в коррупции падает на пока неустановленных должностных лиц МВД, в частности, подразделения БОП и следствия, у которых достаточно своих источников информации, помимо СМИ.

В итоге судья Алсу Шайхутдинова журналистов из зала суда удалила до оглашения решения, при этом решение о переводе процесса в закрытый режим, как того требует закон, не принималось. Согласилась ли защита с ходатайством, осталось неясным. От комментариев адвокат Пахомова отказался. К слову, защитником подполковника является Сергей Новиков, бывший сотрудник татарстанской прокуратуры. Судя по реакции судьи на его появление сегодня, в бытность прокурором он часто бывал в стенах Советского районного суда.

Без участия СМИ судебное действо длилось около часа и со стороны выглядело очень странно. Судья надолго удалилась в совещательную комнату, Пахомова выводили из зала суда и приводили обратно. Следователь и адвокат также покидали зал суда то поочередно, то вместе, и вновь возвращались. Складывалось впечатление, что вопрос с домашним арестом на самом деле не так прост.

И действительно: уже во время оглашения решения выяснилось, что следователь на заседании вдруг не поддержал свое же ходатайство о помещении под домашний арест и заявил новое — о продлении срока задержания на 72 часа. Прокурор ходатайство поддержал, сторона защиты и сам обвиняемый попросили его отклонить.

Одним из оснований отложить вопрос о домашнем аресте стала большая спешка при подготовке материалов. Фото Ирины Плотниковой

Суд решил, что сегодня не были представлены «материалы, исчерпывающе характеризующие личность обвиняемого», в связи с чем арест необходимо продлить. Таким образом, ближайшие дни Пахомов проведет в «родном» полицейском изоляторе временного содержания. Своих изоляторов у Следкома нет.

Как выяснило «Реальное время», одним из оснований отложить вопрос о домашнем аресте стала большая спешка при подготовке материалов. В результате суд не получил часть документов, характеризующих личные и служебные качества «долларового» офицера.