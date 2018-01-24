«Ежемесячно Татарстан теряет полмиллиарда выручки из-за разницы закупочных цен на молоко

Как республика пережила нашествие птичьего гриппа на птицефермы, а подчиненные Марса Бадрутдинова нашли на сельхозземлях бани и гостиницы

Фото: Роман Хасаев

В общей массе татарстанское животноводческое хозяйство благодаря работе Россельхознадзора по Татарстану удалось уберечь от болезней, шагающих по соседним регионам, а вот в части контроля за использованием земель под сельхозназначение за них работу пришлось выполнять коллегам из аппарата президента РТ. Эти и другие темы были подняты на коллегии надзорного органа. О том, какую свинью подложили ветеринары из Ростова, дав добро местной кампании на реализацию в республике продукции, зараженной птичьим гриппом, и почему министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов призвал своих коллег не забывать о самокритике и напомнил о проблемах с некачественной молочной продукцией — в материале «Реального времени».

Атакован со всех сторон, но баррикады сдержал

Коллегия об итогах работы Управления Россельхознадзора по РТ и государственной ветслужбы РТ началась еще в холле Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, где его главе Марату Ахметову и приглашенной гостье из Москвы, директору Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Марии Новиковой, рассказали и на стендах показали, с какими результатами ведомства завершили 2017 год. Марат Готович без вопросов оттуда не ушел — уточнил, каким требованиям не соответствуют забракованные Россельхознадзором после лабораторных исследований семена и зерно, поинтересовался, сколько гектаров земель по итогам проверок оказались неиспользуемыми по назначению, то есть для сельского хозяйства, и узнал, что в управлении намерены серьезно бороться с борщевиком, который опасен в том числе и для людей.

На самом заседании первым за трибуну встал руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов. Он рассказал, что из почти четырех тысяч проверок в 1 771 случае были выявлены нарушения, по итогам которых вынесены 1 505 постановлений и наложено штрафов почти на 9 млн рублей.

Много работы Татарстану в прошлом году подкинули соседние регионы, где одна за другой фиксировались вспышки заразных болезней животных. Тем не менее заноса в республику африканской чумы свиней, нодулярного дерматита крупного рогатого скота и ящура не произошло. Из-за последнего в Башкирии был введен карантин и приостановлен ввоз и вывоз животных, кормов и продукции животноводства между Татарстаном и соседней республикой. Для этого на пограничных зонах в пяти муниципальных районах были организованы 10 постов.

Коллегия началась еще в холле Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Фото agro.tatarstan.ru



Для того чтобы не занести в Татарстан нодулярный дерматит, власти выделили 10 млн рублей на закупку вакцины. Она уже поступила, и в первом квартале этого года планируется начать вакцинацию поголовья, чтобы к лету у скота уже был иммунитет против болезни. Правда, закупленных инъекций хватит только на однократную вакцинацию. Здесь за помощью обратились к директору Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Марии Новиковой, попросив ее включить республику в программу по финансированию вакцинации на 2018 год.

Неплохой результат показала и борьба с бешенством, из-за которого в республике проводят вакцинацию скота, кошек и собак, занимаются иммунизацией диких плотоядных животных и отстреливают лис. Если в 2015 году бешенство нашли у 317 животных, а в 2016-м — всего у 20, то в прошлом году цифра еще немного уменьшилась — до 18 случаев.

Результаты борьбы с распространением лейкоза у животных пока не столь заметны. На сегодня зараженность составляет 14%. Здесь сложности возникают из-за экономического положения большинства животноводческих хозяйств, особенно крестьянско-фермерских, которые даже не могут позволить себе раздельное содержание животных.

Как из Ростова птичий грипп обманом пришел

Строго стали следить также за тем, что ввозится в Татарстан. Вместе с ГИБДД Россельхознадзор после проверки 864 грузовиков нашел в 122 случаях продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, за что были выписаны штрафы на 200 тысяч рублей. Для профилактики птичьего гриппа внимания надзорных органов удостоились и птицеводческие хозяйства, которые также получили штрафы почти на 912 тысяч рублей.

Для профилактики птичьего гриппа внимания надзорных органов удостоились и птицеводческие хозяйства. Фото ko-ko.ru



Однако свинью неожиданно подложили коллеги из Ростовской области, откуда ростовское ООО «Евродон» везло в республику зараженную птичьим гриппом продукцию для реализации в ТД «Камрегионпродукт» и в магазины Metro Cash and Carry.

— Продукция поступала с ветеринарными сопроводительными и разрешительными документами ветеринарной службы Ростовской области, подтверждающими ее благополучие по гриппу птиц, — рассказал руководитель Управления Россельхознадзора РТ Нурислам Хабипов. В итоге 337 тысяч тонн продукции после проведения исследований было изъято и сожжено.

Небольшая партия мясных полуфабрикатов с птичьим гриппом также приехала в Нижнекамск из Москвы — от «Кудиновского мясного комплекса». 16 кг продукции сотрудники надзорного органа обнаружили в «Ленте». Помимо этого, известно, что птичий грипп был зафиксирован на птицекомплексе «Лаишевский», где, предположительно, источником переноса инфекции стали дикие птицы «из-за халатного отношения инвестора и директора хозяйства, которые допустили нарушения ветеринарных и санитарных требований содержания птиц». По словам Хабипова, в результате дикие птицы имели свободный доступ на некоторые производственные предприятия.

Вместо сельхозхозяйства — бани и гостиницы

Переходя к нарушениям, Нурислам Хабипов возмутился наличием в республике несанкционированных свалок на землях сельхозназначения.

— Управлением было выявлено 77 таких свалок. Наибольшее количество свалок выявлено на территориях Буинского, Новошешминского, Чистопольского районов. Об имеющихся нарушениях были уведомлены все главы районов, районная прокуратура, — отметил руководитель Управления Россельхознадзора РТ. Все выявленные свалки были ликвидированы.

Нурислам Хабипов возмутился наличием в республике несанкционированных свалок на землях сельхозназначения

Остаются вопросы и по факту неиспользования земель, которых в 2017 году нашли 36 тысяч га. Под сельское хозяйство из них были приспособлены только 8 тысяч га. Трое собственников от своих земель отказались и передали 2 тыс. га в муниципальную собственность. Основными землевладельцами не задействованных в сельском хозяйстве земель стали в том числе ООО «Реал-Эстейт», ООО «Капитал-Транс-Инвест».

Вскрыли некоторые нарушения также сотрудники Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, которые нашли многочисленные постройки на землях сельхозназначения — от автозаправок и придорожных сервисов до отелей и кафе. Преимущественно этим грешат в Менделеевском, Мамадышском, Зеленодольском районах. Например, в Менделеевском районе вместо сельского хозяйства на землях нашли гостиницу, кафе, баню и автостоянку, за что ООО «Спецстрой» привлекли к административной ответственности. По другим фактам все материалы дела были направлены в районные прокуратуры, а виновные также привлечены к ответственности.

Ветеринаров хватает. Почти

Актуальным остается вопрос обеспечения кадрами, которых все так же не хватает, — в производственной ветеринарной службе недостает 17% кадров. Как рассказал начальник Главного управления ветеринарии кабмина РТ, главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов, молодым специалистам до 30 лет продолжают в течение трех лет работы доплачивать ежемесячно до 10 тысяч рублей и выдавать единоразово до 35 тысяч рублей. Это помогло почти доукомплектовать госветслужбу и снизить средний возраст сотрудников с 49 до 44 лет.

Отдельные районы Татарстана продолжают находиться практически в аховой ситуации — например, в Азнакаевском районе из 14 хозяйств ветеринары есть только в семи, в Буинском — из восьми в пяти, в Менделеевском — из пяти в трех. При этом в управлении отмечают, что найти специалистов при существующих зарплатах в районах очень сложно. В среднем за свой труд они получают от 10 до 15 тысяч рублей.

В производственной ветеринарной службе недостает 17% кадров. Фото tatar-inform.ru

Напутствие от Ахметова: больше самокритики и борьбы за «наше» молоко

Итоги коллегии подводил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Начал заместитель премьер-министра Татарстана с ободряющего высказывания, что все участники коллегии — одна команда, после чего перешел к одной из самых обсуждаемых тем заседания — распространению заболеваний среди животных.

— Буквально три года назад я именно с этой трибуны обращался к сотрудникам обеих структур. Нам нельзя ни в коем случае допускать проникновения в республику и африканской чумы, и птичьего гриппа. Итоги оказались таковы — нам удержать республику в абсолютно стерильной изоляции от этих проблем не удалось, — констатировал Марат Ахметов.

Небольшие вспышки заболеваний в Татарстане, в том числе и на Лаишевской птицефабрике, он назвал их недоработкой и призвал воспринимать такие факты с самокритикой. Впрочем, как и в целом работу управлений.

Помимо этого, он призвал активизировать усилия по оздоровлению животноводческих объектов и предложил повторно провести в них проверки, чтобы хозяйствующие субъекты более ответственно подходили к работе ферм. Еще одной задачей на зиму он назвал поиск ответа на вопрос, как повысить эффективность молочного животноводства, плавно перейдя к больной теме — снижению закупочных цен на молоко, которые за год упали более чем на пять рублей за литр.

Итоги коллегии подводил Марат Ахметов

— Для Татарстана это очень серьезная проблема. Ежемесячно полмиллиарда денежной выручки теряем именно из-за разницы закупочных цен на молоко. Эффективность молока у нас будет заключаться только в этом. Рассчитывать, когда страна завалена молокообразным порошком, когда еще будет наведен порядок… Хотя это не только ваша задача — структуры Россельхознадзора. Всем миром надо навалиться, если кто-то озадачен здоровой собственной массой. У нас на прилавках столько некачественного продукта! — в сердцах заметил министр, удивляясь происходящему. Дальше последовало пожелание в адрес надзорных органов, высказанное в мягкой, но настойчивой форме.

— При этой ситуации, когда на рынке еще не наведен порядок, службы могли бы быть на обоих фронтах принципиально полезными для наших сельхозтоваропроизводителей, — обратился Марат Ахметов к присутствующим.

1 / 35 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов