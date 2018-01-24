«Ежемесячно Татарстан теряет полмиллиарда выручки из-за разницы закупочных цен на молоко
Как республика пережила нашествие птичьего гриппа на птицефермы, а подчиненные Марса Бадрутдинова нашли на сельхозземлях бани и гостиницы
В общей массе татарстанское животноводческое хозяйство благодаря работе Россельхознадзора по Татарстану удалось уберечь от болезней, шагающих по соседним регионам, а вот в части контроля за использованием земель под сельхозназначение за них работу пришлось выполнять коллегам из аппарата президента РТ. Эти и другие темы были подняты на коллегии надзорного органа. О том, какую свинью подложили ветеринары из Ростова, дав добро местной кампании на реализацию в республике продукции, зараженной птичьим гриппом, и почему министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов призвал своих коллег не забывать о самокритике и напомнил о проблемах с некачественной молочной продукцией — в материале «Реального времени».
Атакован со всех сторон, но баррикады сдержал
Коллегия об итогах работы Управления Россельхознадзора по РТ и государственной ветслужбы РТ началась еще в холле Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, где его главе Марату Ахметову и приглашенной гостье из Москвы, директору Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Марии Новиковой, рассказали и на стендах показали, с какими результатами ведомства завершили 2017 год. Марат Готович без вопросов оттуда не ушел — уточнил, каким требованиям не соответствуют забракованные Россельхознадзором после лабораторных исследований семена и зерно, поинтересовался, сколько гектаров земель по итогам проверок оказались неиспользуемыми по назначению, то есть для сельского хозяйства, и узнал, что в управлении намерены серьезно бороться с борщевиком, который опасен в том числе и для людей.
На самом заседании первым за трибуну встал руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Нурислам Хабипов. Он рассказал, что из почти четырех тысяч проверок в 1 771 случае были выявлены нарушения, по итогам которых вынесены 1 505 постановлений и наложено штрафов почти на 9 млн рублей.
Много работы Татарстану в прошлом году подкинули соседние регионы, где одна за другой фиксировались вспышки заразных болезней животных. Тем не менее заноса в республику африканской чумы свиней, нодулярного дерматита крупного рогатого скота и ящура не произошло. Из-за последнего в Башкирии был введен карантин и приостановлен ввоз и вывоз животных, кормов и продукции животноводства между Татарстаном и соседней республикой. Для этого на пограничных зонах в пяти муниципальных районах были организованы 10 постов.
Для того чтобы не занести в Татарстан нодулярный дерматит, власти выделили 10 млн рублей на закупку вакцины. Она уже поступила, и в первом квартале этого года планируется начать вакцинацию поголовья, чтобы к лету у скота уже был иммунитет против болезни. Правда, закупленных инъекций хватит только на однократную вакцинацию. Здесь за помощью обратились к директору Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ Марии Новиковой, попросив ее включить республику в программу по финансированию вакцинации на 2018 год.
Неплохой результат показала и борьба с бешенством, из-за которого в республике проводят вакцинацию скота, кошек и собак, занимаются иммунизацией диких плотоядных животных и отстреливают лис. Если в 2015 году бешенство нашли у 317 животных, а в 2016-м — всего у 20, то в прошлом году цифра еще немного уменьшилась — до 18 случаев.
Результаты борьбы с распространением лейкоза у животных пока не столь заметны. На сегодня зараженность составляет 14%. Здесь сложности возникают из-за экономического положения большинства животноводческих хозяйств, особенно крестьянско-фермерских, которые даже не могут позволить себе раздельное содержание животных.
Как из Ростова птичий грипп обманом пришел
Строго стали следить также за тем, что ввозится в Татарстан. Вместе с ГИБДД Россельхознадзор после проверки 864 грузовиков нашел в 122 случаях продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, за что были выписаны штрафы на 200 тысяч рублей. Для профилактики птичьего гриппа внимания надзорных органов удостоились и птицеводческие хозяйства, которые также получили штрафы почти на 912 тысяч рублей.
Однако свинью неожиданно подложили коллеги из Ростовской области, откуда ростовское ООО «Евродон» везло в республику зараженную птичьим гриппом продукцию для реализации в ТД «Камрегионпродукт» и в магазины Metro Cash and Carry.
— Продукция поступала с ветеринарными сопроводительными и разрешительными документами ветеринарной службы Ростовской области, подтверждающими ее благополучие по гриппу птиц, — рассказал руководитель Управления Россельхознадзора РТ Нурислам Хабипов. В итоге 337 тысяч тонн продукции после проведения исследований было изъято и сожжено.
Небольшая партия мясных полуфабрикатов с птичьим гриппом также приехала в Нижнекамск из Москвы — от «Кудиновского мясного комплекса». 16 кг продукции сотрудники надзорного органа обнаружили в «Ленте». Помимо этого, известно, что птичий грипп был зафиксирован на птицекомплексе «Лаишевский», где, предположительно, источником переноса инфекции стали дикие птицы «из-за халатного отношения инвестора и директора хозяйства, которые допустили нарушения ветеринарных и санитарных требований содержания птиц». По словам Хабипова, в результате дикие птицы имели свободный доступ на некоторые производственные предприятия.
Вместо сельхозхозяйства — бани и гостиницы
Переходя к нарушениям, Нурислам Хабипов возмутился наличием в республике несанкционированных свалок на землях сельхозназначения.
— Управлением было выявлено 77 таких свалок. Наибольшее количество свалок выявлено на территориях Буинского, Новошешминского, Чистопольского районов. Об имеющихся нарушениях были уведомлены все главы районов, районная прокуратура, — отметил руководитель Управления Россельхознадзора РТ. Все выявленные свалки были ликвидированы.
Остаются вопросы и по факту неиспользования земель, которых в 2017 году нашли 36 тысяч га. Под сельское хозяйство из них были приспособлены только 8 тысяч га. Трое собственников от своих земель отказались и передали 2 тыс. га в муниципальную собственность. Основными землевладельцами не задействованных в сельском хозяйстве земель стали в том числе ООО «Реал-Эстейт», ООО «Капитал-Транс-Инвест».
Вскрыли некоторые нарушения также сотрудники Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, которые нашли многочисленные постройки на землях сельхозназначения — от автозаправок и придорожных сервисов до отелей и кафе. Преимущественно этим грешат в Менделеевском, Мамадышском, Зеленодольском районах. Например, в Менделеевском районе вместо сельского хозяйства на землях нашли гостиницу, кафе, баню и автостоянку, за что ООО «Спецстрой» привлекли к административной ответственности. По другим фактам все материалы дела были направлены в районные прокуратуры, а виновные также привлечены к ответственности.
Ветеринаров хватает. Почти
Актуальным остается вопрос обеспечения кадрами, которых все так же не хватает, — в производственной ветеринарной службе недостает 17% кадров. Как рассказал начальник Главного управления ветеринарии кабмина РТ, главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов, молодым специалистам до 30 лет продолжают в течение трех лет работы доплачивать ежемесячно до 10 тысяч рублей и выдавать единоразово до 35 тысяч рублей. Это помогло почти доукомплектовать госветслужбу и снизить средний возраст сотрудников с 49 до 44 лет.
Отдельные районы Татарстана продолжают находиться практически в аховой ситуации — например, в Азнакаевском районе из 14 хозяйств ветеринары есть только в семи, в Буинском — из восьми в пяти, в Менделеевском — из пяти в трех. При этом в управлении отмечают, что найти специалистов при существующих зарплатах в районах очень сложно. В среднем за свой труд они получают от 10 до 15 тысяч рублей.
Напутствие от Ахметова: больше самокритики и борьбы за «наше» молоко
Итоги коллегии подводил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Начал заместитель премьер-министра Татарстана с ободряющего высказывания, что все участники коллегии — одна команда, после чего перешел к одной из самых обсуждаемых тем заседания — распространению заболеваний среди животных.
— Буквально три года назад я именно с этой трибуны обращался к сотрудникам обеих структур. Нам нельзя ни в коем случае допускать проникновения в республику и африканской чумы, и птичьего гриппа. Итоги оказались таковы — нам удержать республику в абсолютно стерильной изоляции от этих проблем не удалось, — констатировал Марат Ахметов.
Небольшие вспышки заболеваний в Татарстане, в том числе и на Лаишевской птицефабрике, он назвал их недоработкой и призвал воспринимать такие факты с самокритикой. Впрочем, как и в целом работу управлений.
Помимо этого, он призвал активизировать усилия по оздоровлению животноводческих объектов и предложил повторно провести в них проверки, чтобы хозяйствующие субъекты более ответственно подходили к работе ферм. Еще одной задачей на зиму он назвал поиск ответа на вопрос, как повысить эффективность молочного животноводства, плавно перейдя к больной теме — снижению закупочных цен на молоко, которые за год упали более чем на пять рублей за литр.
— Для Татарстана это очень серьезная проблема. Ежемесячно полмиллиарда денежной выручки теряем именно из-за разницы закупочных цен на молоко. Эффективность молока у нас будет заключаться только в этом. Рассчитывать, когда страна завалена молокообразным порошком, когда еще будет наведен порядок… Хотя это не только ваша задача — структуры Россельхознадзора. Всем миром надо навалиться, если кто-то озадачен здоровой собственной массой. У нас на прилавках столько некачественного продукта! — в сердцах заметил министр, удивляясь происходящему. Дальше последовало пожелание в адрес надзорных органов, высказанное в мягкой, но настойчивой форме.
— При этой ситуации, когда на рынке еще не наведен порядок, службы могли бы быть на обоих фронтах принципиально полезными для наших сельхозтоваропроизводителей, — обратился Марат Ахметов к присутствующим.
комментарии
2. заниматься трёпом, конечно легче, чем в зоне рискованного земледелия применять НОТ с ЭВМ от работы собственника земли с землёй и деньгами до потребителя, то есть меня;
3. "Однако свинью неожиданно подложили коллеги из Ростовской области, откуда ростовское ООО «Евродон» везло в республику зараженную птичьим гриппом продукцию для реализации в ТД «Камрегионпродукт» и в магазины Metro Cash and Carry. Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/87608-itogi-raboty-rosselhoznadzora-po-tatarstanu-za-2017-god" кто то когда задал вопрос про яйца в Metro Cash and Carry в прессе был опубликован ответ..
4. Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину - такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
5. торгуйте дальше, трепитесь и э ...напяливайте хиджабы вместо калфаков, но легче Вам ребята не станет