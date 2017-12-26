Наталия Фишман: «Мы планируем привлекать средства на начало работ по верхнему Ленинскому саду»

Помощник президента Татарстана о миллиардах на парки, борьбе с вандалами и валежнике в Горкинском лесу

Фото: Максим Платонов

Долго и обстоятельно сегодня в кабинете министров РТ помощник президента Татарстана Наталия Фишман рассказывала о том, что ее команда сделала за уходящий год и где были освоены выделенные на республику три миллиарда рублей. Практически за двухчасовой брифинг журналисты подробно узнали, что вообще происходило с общественными пространствами республики в уходящем году, какие хвосты будут подчищены в новом и о том, как с помощью благоустройства собираются переманивать любителей пивка с семечками в «падике» на светлую, спортивную сторону, а в Казани — защищать объекты от вандалов. Подробнее в материале «Реального времени».

Куда ушли 3 млрд рублей?

Сегодня на уже ставшем традиционным за три года работы Наталии Фишман на должности помощника президента РТ предновогоднем брифинге компанию «главе всех парков и скверов» составил директор Главного инвестиционно-строительного управления РТ Марат Айзатуллин. Он начал с официальных фактов — кто что сделал и сколько за это получил за время благоустройства общественных пространств республики в 2017 году. А силы, как и средства, на это ушли немалые. Всего Татарстан в этом году освоил 3 млрд 45 млн рублей, 1 млрд 955 млн из которых были выделены из бюджета РТ и 1 млрд 89 млн — из бюджета РФ. Только на проектно-изыскательные работы потратили почти 100 млн рублей. Большую часть контрактов заключили с ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (46 млн рублей) и с ГУП «Татинвестгражданпроект» (48 млн рублей).

Меньше повезло АО «Казанский Гипронииавиапром» и АО «ТСНРУ», по итогам конкурсов с которыми заключили контракты на 1,61 млн и 0,96 млн рублей соответственно. Остальные средства пошли на монтажные работы. Здесь обязанности и выделенные деньги разделили между собой две компании — ООО «Татмелиоводстрой» (1 млрд 412 млн рублей) и ГУП РТ «Татлизинг» (1 млрд 518 млн рублей). Причем если у первых было в ведении 50 объектов, то у вторых — всего 18, но, судя по общей сумме затраченных средств, более масштабных.

Результатом работы стало строительство 40 новых объектов и ремонт 28 существующих. Как пояснила Наталия Фишман, на этом вложения не закончились, так как за счет инвесторов удалось привлечь еще 411 млн рублей, и это не учитывая 250 млн, выделенных ТАИФ на возврат к жизни озер Лебяжьих. Кстати, при благоустройстве прилегающей территории последнего объекта будут учитывать мнение горожан, для чего сейчас создается специальный сайт — swanlakes.tatar. В начале февраля на нем запустят сбор инициатив и поиск всех небезразличных к судьбе Лебяжьих. Кстати, уже сейчас рядом с озерами прокладывается освещенная лыжная трасса.

Арендаторов в парках обяжут платить за «вход»

Потихоньку в 2017 году команда благоустройства общественных пространств начала осваивать также дворовые территории — пока пилотный проект затронул шесть муниципальных образований республики. Там занимаются как созданием детских площадок и других инфраструктурных объектов, так и проблемой машин во дворах, которые используют дворы в качестве альтернативной дороги для проезда.

Среди заслуг за этот год помощник президента отметила в том числе признание Муслюмово самых благоустроенным селом России, множество наград, полученных архитекторами татарстанских проектов, и несколько крупных мероприятий, проведенных ее командой. В их число входят обучающий семинар для участников программы «Формирование комфортной городской среды», первое российское молодежное архитектурное биеннале и воркшоп для архитекторов «МАРШ». Последние предназначены для развития профессиональной среды и подготовки местных кадров.

И это, естественно, не считая довольных жителей в Казани и в районах республики, с которыми команда Фишман даже записала небольшие видеоинтервью. Про многие из объектов, подвергшихся благоустройству, спикер рассказывала подробно, сопровождая свое эмоциональное выступление фотографиями модных обновленных мест. Одно из них, кстати, в следующем году может обзавестись памятником… елке, его захотели установить в Бавлах после съемок там одноименного российского фильма. Наталия Фишман рассказала, что, помимо их желания, свой интерес выразил и Тимур Бекмамбетов.

Если же говорить о менее приятных, но немаловажных темах — планах по выходу на самосодержание парков и скверов, то здесь теперь все вопросы с осени этого года можно адресовать созданной Дирекции парков и скверов Казани. Несмотря на то, что организация является муниципальной, Фишман рассказала, что она существует за счет нетатарстанских меценатов, которые платят его сотрудникам зарплаты. С нового года парк-менеджеры придумали новую схему работы с арендаторами. Чтобы зайти в парк, бизнесу нужно будет заплатить фиксированную сумму и процент от оборота. Кроме того, Рустам Минниханов также дал поручение разработать новые нормативы на содержание общественных пространств для крупных татарстанских городов.

Хорошо с этой задачей справился Нижнекамск, а вот в Казани с нормативами проблемы, поэтому здесь будут доказывать и обосновывать необходимость выделения больших сумм на содержание объектов.

Сейчас, по словам Фишман, уточки на месте, а крыс, которые, водились в подвале ДК Урицкого, во время реконструкции потравили. Фото Максима Платонова



О благоустройстве Ленинского сада: «Мы помним, что обещали»

Предвкушая множество вопросов по проблемам в казанских парках и скверах, Наталия Фишман многие из них прокомментировала сразу. Например, набивший ей оскомину вопрос про крыс в парке Урицкого, из-за которых, по мнению некоторых, оттуда улетели в свое время утки. Сейчас, по ее словам, уточки на месте, а крыс, которые, оказывается, водились в подвале ДК Урицкого, во время реконструкции потравили.

«Уточки никуда не исчезли, я их не потравила ничем», — в полушуточной форме уточнила Наталия Фишман. Кстати, ДК Урицкого после ремонта откроется в марте следующего года. В будущем помощник президента надеется добраться с ремонтом и до ДК в Дербышках.

Наконец, к маю 2018 года будет сдана первая очередь благоустройства набережной озера Кабан, на завершение работ по которой в этом году не хватило средств. Когда проект будет сдан полностью, Наталия Фишман пока ответить затруднилась.

Планируется также продолжить работу в Ленинском саду у КФУ. Помощник президента рассказала, что сейчас там по проекту архитектора Сергея Саначина ведется реконструкция исторической лестницы.

— На будущий год мы планируем привлекать средства на начало работ по верхнему Ленинскому саду. Посмотрим, насколько из-за чемпионата мы успеем это сделать, но в любом случае работы мы там начали, — прокомментировала Фишман. Дальше будут делать зону от «сковородки» до верхней части Ленинского сада и потом уже займутся благоустройством нижней части Ленинского сада. Среди сложностей на этой территории спикер назвала тот факт, что земля находится в федеральной собственности, а также то, что во время учебного процесса там нельзя проводить работы по благоустройству. Ну и третья проблема — сложный процесс согласования.

— Мы помним, что обещали. Поэтому лестницу в этом году начали делать. В дальнейшем будет продвигаться. А вот почему там КФУ, несмотря на заверения, оставил парковку, это опять же, к сожалению, я комментировать не могу. У нас была в целом договоренность, что после того, как мы утверждаем проект, мы убираем забор и так далее. Значит дождемся, когда появятся деньги и возможность осуществить благоустройство. Мы все равно эту историю добьем, — заверила Наталия Фишман.

«На будущий год мы планируем привлекать средства на начало работ по верхнему Ленинскому сад», — говорит Фишман. Фото Максима Платонова



Дальше — больше

В 2018 году работа по благоустройству в Татарстане будет продолжена. На 57 общественных пространств из бюджета РТ запланировано 2 млрд рублей и из бюджета РФ — 655 млн рублей. Рассчитывают и надеются также на дополнительные федеральные средства — в этом году республика заняла первое место по итогам реализации проекта Минтранса РФ «Формирование комфортной городской среды», на которые и был выделен из федерального бюджета один миллиард рублей. В целом по России с поставленной задачей справились далеко не все, поэтому помощник президента РТ пока осторожно говорит о надеждах на то, что республика сможет претендовать на часть неосвоенных средств, если будет принято соответствующее решение о перераспределении денег субъектам, успешно выполнившим программу.

— Марат Мансурович [Айзатуллин] отчитался — у нас освоение 100%, мы по всем показателям первые, надеюсь, нам это зачтется и мы сможем построить что-нибудь, что на сегодняшний день не смогли уместить, а, конечно же, наши желания сильно превосходили наши возможности, — отметила Наталия Фишман.

В число запланированных 57 объектов войдут участок на улице Комарова в Казани, который был включен в программу благоустройства благодаря активистке Татьяне Латыповой, и участок на Абсалямова. К ЧМ специалисты займутся также территорией на Чистопольской — Сибгата Хакима, рядом с «Казань Ареной».

От парков и скверов до улиц и выставок

Не исключено, что в скором будущем команда помощника президента, помимо парков, скверов, набережных и ряда социальных объектов (например, школы в Набережных Челнах, интерьер которой создавала команда Фишман), будет благоустраивать улицы города. Напомним, что участники архитектурного воршкопа «МАРШ» представили по его итогам свои предложения по поводу территории у площади Свободы, но тогда же неоднократно заявлялось — проекты созданы с целью обучения, а не для реализации. Тем не менее, по словам Наталии Фишман, в планах и интересах у них числятся казанские улицы, с которыми, по признанию помощника президента, работать сложнее, нежели с парками и скверами. Однако также необходимо. В этом плане «Эверестом» для команды Фишман может стать улица Баумана, благоустройство которой затронет интересы не только местных жителей, но и предпринимателей, коих там великое множество.

Не исключено, что в скором будущем команда помощника президента будет благоустраивать улицы города. Фото vk.com



— Это намного сложнее, но важно и нужно нашему городу. Это не то, что мы будем реализовывать, но это то, в каком направлении мы будем думать, — пояснила Наталия Фишман.

Еще одно направление работы, которое в планах продолжить, касается культурных событий. В этом году в Казани с большим успехом прошла выставка «Гений века», впереди, по словам Фишман, еще несколько выставок летом и осенью 2018 года, одна из которых представит творчество передвижников, а также разговор о Булате Галееве с точки зрения современного искусства.

Городские леса станут темой для конференции

Кроме того, список крупных мероприятий в Казани пополнится первой международной научно-практической конференцией «Городские леса», запланированной на февраль. Помощник президента отмечает, что они понимают, что в России очень мало опыта работы с городскими лесами и сформулированной позиции о том, как они должны осваиваться, нет. А это, судя по всему, для Наталии Фишман стало уже болезненной темой.

— Кто-то говорит: «Не трогайте там ничего», кто-то говорит: «Нам нужен свет», кто-то говорит: «Нам там нужны дорожки», иные говорят: «Нам там нужна брусчатка», кто-то говорит: «Делайте деревянные дорожки», кто-то: «Не трогайте ничего», кто-то говорит: «Чистите валежник»… — начала перечислять помощник президента, не удержавшись в итоге и прокомментировав недовольство некоторых граждан в ее адрес. — Вот Фишман не расчистила валежник в Горкинском лесу! Вечно пыль в глаза пускает!

Тут же спикер привела слова экологов, которые говорили о том, что трогать валежник в лесу нельзя, чтобы не навредить сложившейся среде. Поэтому, по словам помощника президента, они решили провести конференцию, на которой приглашенные эксперты объяснят тем, кто хочет убрать валежник, почему он там остался, и вообще можно будет обсудить то, как правильно заниматься городскими лесами.





Список крупных мероприятий в Казани пополнится первой международной научно-практической конференцией «Городские леса», запланированной на февраль. Фото Олега Тихонова

Окультуривание через парки

Отдельно помощник президента порассуждала по поводу социальной перезагрузки и окультуривания пространств. В частности, речь пошла о судьбе «неблагополучных элементов», которые раньше дислоцировались в парках. Наталия Фишман видит здесь выход в создании инфраструктуры для экстремальных видов спорта в парках и скверах, что позволит привлечь часть того самого контингента из молодежи, который, например, пока предпочитает проводить свой досуг с семечками и пивом в подъездах. Свою положительную роль в так называемом окультуривании играет и сам факт существования благоустроенного общественного пространства, примером которого, по словам Фишман, является история с парком в Тетюшах, откуда любители посиделок перекочевали на соседний заброшенный стадион, объяснив данный факт тем, что пить пиво в парке стало неловко, потому что там «культурно». Выяснили это антропологи из Европейского университета в Санкт-Петербурге, которые проводили исследование в татарстанских населенных пунктах.

В Казани, к сожалению, пока такой контингент окультуривается с трудом. Судить об этом можно по постоянным новостям о побитых фонарях, сломанном оборудовании для спорта или искореженных детских качелей. Поэтому в Казани неоднократно поднимался вопрос о необходимости контроля за обновленными территориями.

— В целом, конечно же, я буду стараться доказывать необходимость включения оплаты ЧОПов в содержание территорий, — отметила Фишман.

Кстати, в некоторых районах республики жители самоорганизуются и сами следят за безопасностью и чистотой в обновленных и вновь созданных парках. Правда, в Казани спикер больших надежд на это не питает.