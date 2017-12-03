«История увольнения Александра Маслякова чем-то похожа на недавний голливудский скандал»

Блогер Вадим Манукян о скандальном уходе директора «ММЦ Планета КВН»

Фото: kremlin.ru (Александр Масляков на вручении госнаград 26 января 2017 года)

На прошлой неделе Александр Масляков покинул пост директора ГУП «ММЦ Планета КВН» по собственному желанию. Это произошло на фоне проведенного Transparency International расследования, согласно которому Масляков от имени госпредприятия заключал сделки с частной компанией, принадлежащей его семье. По инициативе антикоррупционеров прокуратура провела проверку, однако нарушений не обнаружила. Далее Transparency оспорила этот ответ в Генпрокуратуре РФ, после чего правительство Москвы якобы уволило Маслякова с должности директора ГУП. Однако представители президента Международного союза КВН сообщают, что на момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, следовательно, доводы Transparency International не подтверждаются. Об этой запутанной истории, ставшей очередной встряской для «Первого», рассуждает блогер Вадим Манукян в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени».

В «черный список» «Трансперенси Интернешнл» попал и Александр Васильевич



В этом году телеведущих «Первого», его проекты, да и весь канал в целом откровенно лихорадит. Как вы помните, все началось летом с ухода Андрея Малахова на «вторую кнопку», затем Александр Олешко внезапно ушел на НТВ, Александр Галибин перестал вести «Жди меня», а Тимур Кизяков из «Пока все дома» и вовсе лишился программы из-за финансового скандала.



Похоже, что без неприятной финансовой истории не обошлось и в случае с внезапно уволившимся по собственному желанию Александром Масляковым. Масла в огонь в данной ситуации подливают известные антикоррупционеры «Трансперенси Интернешнл Россия». Они взяли в разработку большое количество худруков столичных театров и вместе с ними в «черный спиcок» «Трансперенси Интернешнл» попал Александр Васильевич.

Надо сказать, что в прошлом в поле зрения этой организации попал и Кирилл Серебренников. Не исключено, что специалисты «Трансперенси Интернешнл» могли поспособствовать раскрутке громкого дела с участием директора «Гоголь-центра» Малобродского и самого режиссера Серебренникова (по крайней мере, они на это довольно недвусмысленно намекали).

В 2011 году кинотеатр «Гавана» в Марьиной роще по решению президента России отошел под нужды Клуба веселых и находчивых и стал ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». Фото kremlin.ru



Но вернемся к истории Александра Маслякова. На бумаге все выглядит чинно-благородно: «Уволился по собственному желанию с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН». На первый взгляд, это решение вполне объяснимо и логично: Александр Васильевич — человек в возрасте, и, возможно, не совсем справляется с большой нагрузкой, так что решил передать дела преемнику (благо сын всегда рядом и в курсе всех дел «Империи КВН»). Но не тут-то было. Специалисты организации «Трансперенси Интернешнл» выяснили, что знаменитый телеведущий от имени госпредприятия заключал сделки с частной компанией, принадлежащей его семье.



«Масляков заключил сделку с частной компанией, принадлежащей его семье»



Начнем с того, что еще с 1990 года Александр Масляков является главой ТТО «Александр Масляков и компания» («АМиКа»), получающего прибыль со всего, что связано с КВН. Теперь о том, как появился ГУП: долгое время КВН был вынужден арендовать площадки для проведения игр, однако в 2011 году кинотеатр «Гавана» в Марьиной роще по решению президента России перестал существовать и отошел под нужды Клуба веселых и находчивых. Этот подарок был приурочен к 50-летию КВН. Так бывший кинотеатр стал ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН».

Директором ГУП стал Александр Масляков, но при этом он также остался учредителем «АМиКа». Плюс ко всему в 2015 году Александр Васильевич зарегистрировался как ИП, а как мы знаем, по закону главам государственных унитарных предприятий запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Несмотря на это, в 2014 году происходит самое любопытное в этой истории: подобно трюкам циркового факира, ГУП «Планета КВН» и «АМиК» создают совместное предприятие под названием ООО «Дом КВН», которому и отходит здание, ранее находившееся в государственной собственности. Выходит, Александр Масляков заключил сделку с частной компанией, принадлежащей его семье. Замечу, что и прокуратура, и представители КВН опровергают доводы антикоррупционеров, используя железные аргументы.

Александр Васильевич наверняка и дальше будет ведущим программы КВН, но от неприятного осадка все равно никуда не деться. Фото kvn.ru

История выглядит мягко говоря некрасивой, причем все это делается на глазах у людей, долгие годы с удовольствием смотрящих КВН. Александр Васильевич наверняка и дальше будет ведущим этой программы, но от неприятного осадка все равно никуда не деться. Чем-то вся эта история очень похожа на все еще гремящий голливудский скандал, правда, там совсем другие «герои», в одночасье потерявшие свою репутацию из-за «темного прошлого».

Неужели закат звезды Александра Маслякова настолько близок? Быть может, и об этом когда-нибудь расскажут в программе «Время» на Первом канале.