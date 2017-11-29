Андрей Егоров нашел, чем накрыть источник канализационных «ароматов»

Биологические очистные сооружения закрыли специальными конструкциями, правда, пока только на 15%

Фото: Максим Платонов

Биологические очистные сооружения закрыли для предотвращения неприятного запаха пока на 15%, а в следующем году, когда работы будут завершены, жители Приволжского района наконец смогут вздохнуть с облегчением. Об этом сегодня говорил глава «Водоканала», сам вдыхая неприятные пары рядом с отстойником, над которым уже высится конструкция из нержавеющей стали. Корреспондент «Реального времени» присоединился подышать пока еще загрязненным воздухом и узнал, что если цех по переработке иловых осадков обещают построить к 2019 году, то с иловыми полями ситуация остается все так же весьма туманной.



Запах под «колпаком»

Наглядно показать, как закрывают «колпаком» с оборудованной в них системой очистки воздуха биологические очистные сооружения, сегодня возили журналистов в Приволжский район. О том, что МУП «Водоканал» совместно с руководством Татарстана и Казани озаботились годами витающими в этом районе запахами, власти говорят много и с большой охотой. Напомним, что за 573 млн рублей в столице Татарстана к маю следующего года обещают полностью ликвидировать неприятные последствия очистки сточных вод.

Рассказывать об этапах работы на место приехали руководство муниципалитета и директор «Водоканала» Андрей Егоров, который первым делом провел небольшую экскурсию для своих спутников. Под шутки о тех самых зловониях, которые, к слову, ощущаются еще на подъезде к очистным сооружениям, он показал отстойник, на котором уже ведутся монтажные работы. Все панели, перекрытия и фермы изготавливаются из нержавеющей стали и обещают долго служить. Всего будут укрыты 25 сооружений: камера смешения и усреднения, четыре аэрируемые песколовки, пять горизонтальных песколовок, 12 первичных отстойников, верхний канал осветленной воды аэротенков и биоадсорбер.

Под шутки о тех самых зловониях, которые, к слову, ощущаются еще на подъезде к очистным сооружениям, Егоров показал отстойник, на котором уже ведутся монтажные работы



В Казани за основу был взят опыт московского «Водоканала», где местных жителей от запаха, исходящего от очистных сооружений, уже защищают построенные «колпаки». Поэтому неудивительно, что в столице Татарстана работы осуществляет компания ООО «Агма» с пропиской в Москве, которая, к слову, в ближайшие дни примет участие в выставке–конгрессе «Чистая вода» на Казанской ярмарке.

По договору работы должны быть завершены 1 июня 2018 года. Правда, Андрей Егоров обещает, что все будет закрыто уже в начале следующего года.

— Все идет по графику. Уже 15% смонтировано. Усиление конструкции мы подготовили еще летом, и сейчас идут только монтажные работы, — рассказал директор «Водоканала».

На очереди — цех по обработке осадков



Следом за решением проблемы с запахом планируется перейти к решению вопроса с иловыми осадками, которые в Казани уже просто некуда складировать. Именно для этого запланировано строительство цеха термомеханической обработки осадков, проектная документация которого должна пройти экологическую экспертизу в декабре. Кстати, разрабатывали проект коллеги татарстанских «водоканальщиков» — «Ростовводоканал», работа которых обошлась в 50 млн рублей.

Андрей Егоров сообщил, что итоговая сумма, в которую обойдется проект, будет обозначена после экспертизы



При ежедневном поступлении илового осадка в 300 тонн завод проектируется с мощностью в 400 тонн. Как рассказал журналистам первый заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов, цех с новыми технологиями позволит снизить объем осадка в 5—7 раз и сделать из него продукт, который можно будет использовать в том числе при строительстве.

Отвечая на вопрос «Реального времени», Андрей Егоров сообщил, что итоговая сумма, в которую обойдется проект, будет обозначена после экспертизы. Не раз отмечалось, финансироваться строительство цеха будет за счет инвестиционной программы «Водоканала». Однако уточнять собеседник издания не стал, сославшись на то, что они «пока цены не знают и будут смотреть».

В январе планируется объявить аукцион, по итогам которого будет выбран исполнитель заказа. Строительство цеха будет завершено к середине 2019 года.

Кроме того, попутно журналистам сообщили, что в стадии завершения находится еще один важный проект — строительство канализационной насосной станции «Заречье», которое «Водоканал» начал в 2016 году.

Иловые поля пока оставили в покое

Если с поступающими продуктами жизнедеятельности человека с помощью цеха термомеханической обработки осадка вопрос в скором будущем будет решен, то с рекультивацией существующих иловых полей, на которых на протяжении нескольких десятилетий с очистных сооружений утилизировался иловый осадок, ситуация до конца не ясна. Предполагается, что перерабатывать иловые поля позволят запасные мощности цеха в 100 тонн. Однако, очевидно, что этого будет недостаточно.

— По иловым полям идет предварительная работа по выбору технологий, идет предпроектная работа. Дальше, когда примерно будет определен технологический цикл, будет заказан проект, — прокомментировал Андрей Егоров.

По его словам, к решению этой проблемы они приступят после того, как завершат три других проекта «Водоканала» — КНС «Заречье», устранение технологического запаха с очистных сооружений и строительство цеха по утилизации иловых осадков.

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов