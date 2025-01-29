Как Браз Чехова писал

История портрета, который Антон Чехов ненавидел

Портрет, выполненный Осипом Бразом. Фото: Взято с сайта Третьяковской галереи

Сегодня исполняется 165 лет со дня рождения Антона Чехова. Все мы изучали его произведения в школе, кто-то еще и в вузе. У многих дома есть книги Чехова. И когда речь заходит об Антоне Павловиче, в голове почти всегда возникает один портрет. Портрет, созданный художником Осипом Бразом. И последний, заказанный Павлом Третьяковым.

Лица эпохи

Портретная галерея Павла Михайловича Третьякова — это живая история, запечатленная на холсте, своеобразный пантеон лучших умов, сердец и рук XIX века. Она стала уникальным проектом, в котором искусство встретилось с нацией, а кисть — с великими судьбами. Все началось в 1869 году, когда Третьяков дал первые заказы на портреты для своей коллекции. Это был старт проекта, который растянулся почти на три десятилетия. Третьяков тщательно подбирал художников, отдавая предпочтение разнообразию стилей и подходов. От мэтров кисти до молодых дарований — он создавал условия, при которых талант мог раскрыться в полной мере.

Интересно, что с самого начала коллекционер избегал «монополии» одного художника. Для него важно было, чтобы галерея отражала широту русской художественной школы, а не индивидуальные пристрастия одного мастера. Этот принцип сформировал уникальный облик коллекции, где соседствуют портреты, выполненные в разных манерах, но объединенные общей идеей. Портреты писателей и поэтов заняли особое место. В 1870 году Третьяков писал: «...собрание мое, картин русской школы и портретов...» Именно портреты литературных деятелей оказались наиболее многочисленными. Они составили основу той самой «галереи в галерее».

Павел Третьяков. Фрагмент картины Ильи Репина, 1901 год. взято с сайта Культура.РФ

Создание портретной галереи шло нелегко. Третьякову приходилось сталкиваться с множеством препятствий. Одни модели не хотели позировать, другие ссылались на занятость или отсутствие настроения. Кто-то откровенно сомневался в значимости своей деятельности для истории. Так, писатель Иван Александрович Гончаров долго отказывался от позирования, объясняя это своей «непритворной» скромностью. Иногда художники сталкивались с проблемами технического характера. Зимой в Петербурге не хватало солнечного света, чтобы писать портреты. Случались отъезды, срывы договоренностей, непредвиденные паузы. А еще были личные факторы — душевное состояние, внутренние сомнения, творческие кризисы.

Но Третьяков был неутомим. Если модель не соглашалась на позирование, он находил другие пути. Он разыскивал прижизненные изображения, консультировался с родственниками, обращался к воспоминаниям современников. Важным для него было не только физиогномическое сходство, но и передача «творческого лица» — внутреннего потенциала и характера человека.

Илья Репин, с которым Третьяков тесно сотрудничал, первым дал собранию портретов точное определение. «Эти портреты, за немногими исключениями, представляют лиц, дорогих нации, ее лучших сынов...» Именно эта фраза стала квинтэссенцией замысла Третьякова. Репин отмечал, что портреты в галерее Третьякова неслучайны. Они тщательно отобраны и продуманы. Каждое лицо на холсте — это не просто человек, а символ времени, идей и ценностей.

Антон Чехов в разные годы жизни. Из книги «О Чехове», 1910 год. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Третьяков никогда не оставлял работу над портретами исключительно на усмотрение художников. Он обсуждал композицию, размеры, фон, одежду, аксессуары. Однако главное для него заключалось не в деталях, а в передаче сути личности. Не все портреты соответствовали ожиданиям Третьякова. Если результат не удовлетворял собирателя, начиналась долгая доработка. Некоторые портреты так и остались незавершенными.

Портрет Чехова, который он ненавидел

Портрет Антона Павловича Чехова, исполненный Исааком Бразом в 1898 году, стал завершающим аккордом в истории портретной галереи Третьякова. Но этот портрет не был простым штрихом к коллекции. Он символизировал конец целой эпохи и начало новой главы в русской культуре. Антон Чехов не любил позировать. Ему было скучно, неуютно, а результат казался отвратительным. Но именно этот портрет, написанный молодым художником Осипом Бразом, стал знаковым образом писателя и одним из главных полотен Третьяковской галереи. За каждым мазком этой работы скрываются не только художественные амбиции, но и настоящая драма — от болезней Чехова до строгих требований Третьякова.

Молодому художнику было всего 24 года, когда Павел Михайлович Третьяков дал ему шанс, который мог бы стать мечтой для любого живописца. Однако работа над портретом оказалась далеко не легкой. Чехову на момент написания портрета было 38 лет. Время, когда он страдал от проблем со здоровьем и предпочитал спокойствие подмосковного Мелихова. Первоначально планировалось, что Браз будет писать его в Москве, но писатель, чувствуя недомогание, отправился в свое имение, и молодой художник был вынужден последовать за ним.

Фрагмент портрета Осипа Браза, работа С. Иванова. Взять с сайта искусство и архитектура русского зарубежья

Десять дней, два сеанса в день. Браз писал, а Чехов мучился. Он жаловался на усталость, раздражение и вынужденную неподвижность. Художник понимал, что не может добиться результата, который ожидал Третьяков. Первый вариант портрета оказался неудачным. Это признавали все — и сам Чехов, и Браз, и даже Третьяков. Но бросать проект было невозможно.

Третьяков всегда был щепетилен в выборе художников. Для своей галереи он заказывал портреты только у лучших — Василия Перова, Ильи Репина, Валентина Серова. Каждая картина становилась частью его уникальной «галереи лиц, дорогих нации». Но к 1890-м годам ситуация изменилась. Третьяков все реже находил художников, которые вдохновляли бы его. Возможно, выбор молодого выпускника мастерской Репина Осипа Браза был экспериментом. Однако Павел Михайлович, как всегда, оказался тонким ценителем — работа над портретом Чехова принесла Бразу не только известность, но и навсегда связала его имя с великим писателем.

Антон Чехов в Мелихово, 1892 год. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

После провала в Мелихово Третьяков решил дать Бразу еще одну возможность. Он оплатил поездку художника в Ниццу, где Чехов проводил зиму 1898 года, спасаясь от холодов. В письме сестре Марии Чехов описывал эту серию сеансов:

Я сбился с пути истины и стал усердным посетителем Монте-Карло и уже мыслить могу только числами. Меня пишет Браз. Мастерская. Сижу в кресле с зеленой бархатной спинкой. En face. Белый галстук. Говорят, что и я и галстук очень похожи, но выражение, как в прошлом году, такое, точно я нанюхался хрену. Мне кажется, что и этим портретом Браз останется недоволен в конце концов, хотя и похваливает себя.

Художник старался уловить не только внешний облик Чехова, но и его внутренний мир. Но сам писатель был настроен скептически. Результат сессии в Ницце стал тем самым портретом, который мы можем увидеть сегодня в Третьяковской галерее и на множестве книг Чехова. Несмотря на недовольство писателя, эта картина вошла в историю как одно из самых узнаваемых изображений писателя. Сам Антон Павлович иронизировал над картиной:

Если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой.

Антон Чехов и Ольга Книппер в Аксенове, 1901 год. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Бразу удалось создать портрет, который стал не просто изображением, но символом эпохи. Картина — крупноформатная, размером 102 на 80 см — вписывалась в новый тип живописного памятника, который культивировал Третьяков. Взгляд «глаза в глаза», подчеркивающий интимный контакт, стал важной чертой таких работ. Чехов же не любил пафоса и саморепрезентации. Ему казалось, что портрет чересчур серьезен. Но эта серьезность — именно то, что ценил Третьяков. Писатель, которого Браз изобразил на полотне, — это уже не просто человек, а фигура, достойная войти в историю.

В письмах к Ольге Книппер Чехов признавался, что ему «противен Бразовский портрет». Однако эта работа остается единственным законченным масляным портретом писателя, выполненным профессиональным художником. Любопытно, что сам Браз, уничтоживший первый вариант, видел в этой картине не только свою удачу, но и профессиональный вызов. А вот Третьяков портрет не увидел. Он ушел из жизни в том же 1898 году, оставив после себя не просто коллекцию, а культурное наследие, которое стало зеркалом эпохи. Сегодня портрет Чехова работы Браза занимает одно из центральных мест в Третьяковской галерее.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».