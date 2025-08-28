Братья Стругацкие — не о науке, а о людях науки

Сегодня исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских фантастов — Аркадия Стругацкого

По данным книжной сети «Читай-город — Буквоед», братья Стругацкие — лидеры среди всех отечественных авторов: доля проданных книг составляет 4% в экземплярах. Согласно исследованию издательства АСТ, главный литературный хит Стругацких — книга «Пикник на обочине» (34% от всех проданных произведений писателей). Читатели ценят их книги за философские проблемы, которые авторы поднимают в своих произведениях, за идеи оптимистичного будущего и социальную сатиру. О творчестве братьев Стругацких рассказали писатель Шамиль Идиатуллин и исследователь фантастики Василий Владимирский.

Пахари выжженного поля

Аркадий и Борис Стругацкие начали писать в 1960-е годы. Это было время, которое не могло не сделать популярным жанр фантастической литературы. То поколение жило верой в прогресс, главным событием которого стал полет в космос Юрия Гагарина. Но, кроме этого, было еще освоение мирного атома и восхищение возможностями электронно-вычислительных машин. «Культ науки требовал подготовленного и вдумчивого читателя. Вырастить такого читателя было достаточно непросто», — отметила директор Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ Евгения Долгова. Именно с этой целью и для популяризации науки появились различные научные журналы, например «Квант».

«Стругацкие были главными носителями веры в преобразующую роль науки. Поэтому им наиболее рельефно и выразительно удалось отразить атмосферу эпохи», — добавила Долгова. При этом Борис Стругацкий имел непосредственное отношение к науке, он был астрофизиком, а Аркадий — филологом и переводчиком. По словам Долговой, именно такой баланс физиков и лириков становится успешной базой для создания научно-фантастического произведения. Хотя среди братьев Стругацких именно Аркадий мечтал стать астрономом, поэтому настаивал, чтобы Борис пошел изучать технические науки.

Научная фантастика родилась в конце XIX века, когда выяснилось, что новое поколение сильно отличается от своих родителей привычками и образом жизни. Аналогичная история и с последующими поколениями. «Такого не было никогда, и этот процесс только ускоряется», — отметил писатель Шамиль Идиатуллин. Классики научной фантастики, такие как Жюль Верн, справлялись с этой проблемой с помощью приключенческой литературы. «Мы приехали на новую землю и сейчас из подручных материалов, врожденного интеллекта и научных знаний сделаем увеличительное стекло и всех победим», — описал основные сюжеты приключенческих книг Идиатуллин. Но чуть позже Герберт Уэллс показал, что это не самое интересное. Гораздо любопытнее изучать, как наука влияет на общество. Так появился жанр научной фантастики.

Но не всегда он прочно стоял на ногах. «К моменту прихода Стругацких в литературу и к тому, когда они получили возможность публиковаться, отечественная научная фантастика была выжжена», — сказал Шамиль Идиатуллин. По его словам, на заре развития жанра научно-фантастическая литература должна была мотивировать школьников идти в фабрично-заводские училища. Поэтому она не должна рассказывать о далеком и недалеком будущем, а также о космических полетах. Словом, все то, что приветствовалось в фантастической литературе 1920-х, было истреблено в 1930-х годах.

Борис и Аркадий Стругацкие. Скриншот с сайта Пешком по Вятке

Фантастам второй половины XX века приходилось развивать жанр с нуля. И первыми стали братья Стругацкие, которые сделали ставку не столько на космос, сколько на истории людей. Хотя нельзя сказать, что Стругацкие шли по полностью выжженному полю. Чуть раньше это сделал Иван Ефремов с романом «Туманность Андромеды», который вышел в 1957 году. Эта книга стала событием. Предыдущее произведение об освоении космоса было издано более 30 лет назад. «Это сподвигло Стругацких на то, чтобы писать, по большому счету, человеческим языком», — отметил Идиатуллин. По его словам, Стругацкие уважали творчество Ефремова и делали отсылки к нему в своих книгах, но решили не использовать его творческий метод, а идти своим путем.

Пилили вместе

Идиатуллин, пересказывая слова братьев Стругацких, отметил, что научная фантастика идет не по линии Жюля Верна, Александра Беляева и Владимира Немцова. Она идет от Рабле, Гоголя и Булгакова. И Стругацкие продолжают именно эту линию. «Им была интересна не наука как таковая, не вытачивание шестеренок, шлифование фотонного зеркала и быстрый полет на Венеру с разведывательной миссией и героической смертью, а то, как это видят люди и общество, как это сказывается на них. Им интересны были в первую очередь люди, их характеры», — сказал Шамиль Идиатуллин. А также добавил, что нужно учитывать не только естественные науки, но и гуманитарные — социологию, психологию, философию.

Кстати, братья Стругацкие почти не занимались большой прозой. У них вышло всего три романа, остальное — повести и рассказы. Если открыть повесть «Понедельник начинается в субботу», то из нее можно понять, о чем именно они писали. «Литературу об изобретениях и открытиях братья Стругацкие терпеть не могли. Но они нежно любили и глубоко уважали людей науки, которые как раз делают эти открытия и что-то изобретают, преодолевая бюрократические проволочки и проблемы философского и социального плана. То есть это литература, которая не то чтобы возвеличивает, романтизирует и героизирует, но приподнимает людей науки», — сказал исследователь фантастики и литературный критик Василий Владимирский.

Аркадий Стругацкий. Скриншот с сайта Журнал Фома

Изучать сложный технический мир в произведениях Стругацких не получится. Зато можно увидеть выпуклые образы героев, а также, как ведут себя люди, в нашем случае люди от науки, в экстремальных ситуациях. «Показывать не изобретения, а людей, которые ими занимаются, — это наиболее перспективный путь для любой научной фантастики», — отметил Владимирский.

В каждом дуэте всегда есть четкое распределение ролей. Но в отношении Стругацких это правило не работало. Василий Владимирский сказал, что в их тандеме не было главного: каждую фразу обсуждали и иногда долго спорили. Если же не могли договориться, то подкидывали монетку. Но одно распределение ролей все-таки было. Аркадий Натанович не любил и не умел писать стихи. Японская поэзия в произведениях братьев Стругацких появилась только благодаря тому, что поэзию любил Борис Натанович, который в основной жизни занимался астрофизикой.

А вот Шамиль Идиатуллин уточнил, что в первые 5—7 лет совместного творчества именно Аркадий был главным мотиватором в силу своего старшинства. Но потом ситуация изменилась. Аркадий был истерзан болезнями, часто впадал в мрачное расположение духа и предлагал писать сценарии или делать мультфильмы, то есть то, что приносило деньги. Но Борис считал, что не стоит растрачивать честное имя на медные пятаки. После смерти Аркадия Натановича многие спрашивали Бориса, почему он не продолжит писать. «А он сказал: «Вы когда-нибудь пробовали в одиночку пилить двуручной пилой? Мы всю жизнь пилили такой пилой. Одному это сделать очень сложно». Само собой, принес пилу Аркадий Натанович, но пилили они вместе», — подытожил Идиатуллин.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».