Осенние каникулы у ряда российских школьников будут длиннее зимних

Осенние каникулы будут проходить с 26 октября по 3 ноября

Фото: Роман Хасаев

В новом учебном году осенние каникулы у школьников будут длиннее зимних — они продлятся 12 дней, однако это касается только тех, кто учится без занятий по субботам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на рекомендации Минпросвещения.

Согласно предложенному расписанию, осенние каникулы будут проходить с 26 октября по 3 ноября. В связи с выходными и праздничными днями, продолжительность каникул увеличивается до 12 дней — с 24 октября (суббота) по 4 ноября, который является Днем народного единства. Если учебный процесс организован по шестидневной системе, то каникулы продлятся 11 дней.

Зимние каникулы для учащихся запланированы с 31 декабря по 10 января и будут длиться 11 дней.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и закончится 26 мая 2027 года.

Ранее сообщалось, что школьники в России с 1 сентября будут учиться по новой программе.

Никита Егоров