Школьники в России с 1 сентября будут учиться по новой программе

Так, обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й класс

Фото: Артем Дергунов

С 1 сентября российские школьники начнут обучение по новой программе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметив, что изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства страны.

— В преддверии нового учебного года мы провели обширную работу по всем аспектам образовательной системы, чтобы сделать программы более согласованными и качественными, — заявил министр, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что содержание учебных предметов и внеурочной деятельности было комплексно обновлено, чтобы дети могли получать качественное образование и развиваться вне школьных стен.

С нового учебного года обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й класс, при этом количество часов на изучение истории увеличится. История будет преподаваться по единой программе с фиксированным временем, без возможности изменения порядка тем.

Кроме того, в учебный план вводится новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать с января 2027 года, а ученики 6—7-х классов — с 1 сентября 2027 года. Цель нового предмета — формирование у школьников мировоззрения, основа которого — традиционные духовные и нравственные ценности. В рамках курса будут рассмотрены жизненные пути и взгляды известных государственных, общественных и культурных деятелей, а также героев специальной военной операции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» будет разделен на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Обучение будет акцентировано на практических навыках, которые помогут детям защитить себя в различных ситуациях, включая быт, город, природу и цифровое пространство, а также подготовят их к осознанному отношению к безопасности страны.

В новом учебном году также планируется введение оценки поведения школьников со второго по восьмой класс в некоторых школах по всей стране. По итогам апробации признана оптимальной трехуровневая модель оценки: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». С 1 сентября 2027 года этот подход может стать обязательным во всех российских школах.

— Это воспитательный инструмент, который поможет мотивировать учащихся и своевременно корректировать их развитие, — подчеркнул Кравцов.

Также с 2026/27 учебного года обязательным станет региональный компонент во внеурочной деятельности под названием «Россия — мои горизонты», который включает не менее восьми занятий, посвященных экономике, ключевым предприятиям и востребованным профессиям конкретного региона. Это нововведение будет частью единой модели профориентации, охватывающей более 8,5 миллиона учеников 6—11-х классов.

По данным Минпросвещения, 1 сентября в школы России пойдут около 17,5 миллиона детей, из которых 1,5 миллиона будут первоклассниками.

Никита Егоров