Для пострадавших от БПЛА селлеров WB хотят изменить процедуру банкротства

Сейчас селлеры рискуют утратить все свои активы или значительную их часть при наличии кредитов

Фото: Максим Платонов

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила изменить процедуру банкротства для селлеров Wildberries, пострадавших от атак БПЛА. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника в бизнес-объединении.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно действующему законодательству, физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, несут ответственность по всем своим активам, включая личное имущество. Таким образом, селлеры, потерявшие товары не по своей вине, рискуют утратить все свои активы или значительную их часть при наличии кредитов.

ТПП предлагает упростить процедуру банкротства и устранить этот риск. Как сообщают собеседники, данное предложение было направлено в правительство вместе с другими инициативами, детали которых пока не раскрываются.

Никита Егоров