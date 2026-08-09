Продажи детской одежды в России выросли на 28–32% за год

Средняя стоимость вещей составила от 600 до 1100 рублей в зависимости от категории

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2026 года продажи одежды для девочек выросли на 32%, для мальчиков — на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли исследователи платформы «Авито».

Заметнее всего увеличились покупки футболок и топов (на 57% у девочек) и пиджаков с костюмами (на 45% у мальчиков).

Средняя стоимость вещей составила от 600 до 1100 рублей в зависимости от категории. Одежда для девочек на вторичном рынке подорожала на 25%, она обходится в среднем на 30% дешевле новой. Среди мальчиков ресейл вырос на 22%, давая экономию в 35%.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

На вторичном рынке лидером спроса стали футболки и топы, их покупали на 58% чаще в среднем за 500 рублей. У мальчиков на ресейле наибольший рост показали пиджаки и костюмы (+46%) со средней ценой 900 рублей.

Ранее стало известно, что летом 2026 года россияне потратят на сборы ребенка в школу 19 000 рублей.

Зульфат Шафигуллин