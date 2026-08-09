Сегодня в Татарстане ожидается до +27 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные. Местами гроза, град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, северо-западный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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