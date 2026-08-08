В столице РТ отремонтируют ряд зданий Казанского кремля за 174 млн рублей

Среди объектов — Благовещенский собор, Архиерейский дом, мечеть «Кул-Шариф»

Фото: Артем Дергунов

Казанский кремль выделит 174,4 миллиона рублей на ремонт исторических зданий, благоустройство территории и обновление инженерных систем. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Основные объекты, которые будут отремонтированы, включают Благовещенский собор, Архиерейский дом, мечеть «Кул-Шариф», Дворцовую церковь и здания Пушечного двора, Присутственных мест, Северного корпуса, а также территорию Казанского кремля.

Так, на замену покрытий на территории Кремля направят 80,85 миллиона рублей. В эту сумму входят ремонт лестничных маршей, замена гранитных плит и брусчатки, обновление пандусов и ограждений, а также работы по водоотведению.

Еще почти 20 миллионов рублей направят на замену гранитных плит на лестничных маршах мечети «Кул-Шариф», а за 27 миллионов заменят покрытия и водоотведение вдоль здания Присутственных мест, починят лестничные спуски к Тайницкой и Воскресенской башням, а также около Манежа и музейных объектов.

Для благоустройства территории у Благовещенского собора предусмотрено 23,37 миллиона рублей, из них 17,57 миллиона рублей пойдут на замену гранитных плит на лестничных маршах, а 5,52 миллиона рублей — на установку системы обогрева входной группы и ливневых труб. Также подрядчик займется восстановлением гидроизоляционного слоя собора.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Стоимость ремонта Архиерейского дома составляет 13,98 миллиона рублей, при этом 8,53 миллиона рублей выделено на отделочные работы, а 3,47 миллиона рублей — на ремонт помещений 9-го корпуса. Также запланированы замена гранитных плит на входной группе и установка теплого пола.

На ремонтные работы по территории Кремля выделено 12,25 миллиона рублей, которые будут направлены на модернизацию системы видеонаблюдения, изготовление и монтаж контрольно-пропускных пунктов и установку шлагбаума.

Работы также коснутся общественного туалета: на его ремонт планируется выделить 10,13 миллиона рублей, из которых 6,11 миллиона рублей — на сантехнические работы, 3,52 миллиона рублей — на отделку, а еще 496,9 тысячи рублей — на электромонтаж.

Запланированы и ремонтные работы в самих зданиях Кремля. В главном корпусе Пушечного двора обновят кровлю и проведут отделку, что обойдется в 7,12 миллиона рублей. На укрепление кирпичной кладки и восстановление покрытий здания Присутственных мест выделят 6,4 миллиона рублей. Ремонт Дворцовой церкви оценен в 6,3 миллиона рублей, Северного корпуса — в 5,03 миллиона рублей, а Губернаторского дворца — в 4,26 миллиона рублей.

Кроме того, в Юнкерском училище проведут отделочные работы и заменят ковролин на общую сумму 2,99 миллиона рублей. На замену входных металлических противопожарных дверей в зданиях на территории Кремля предусмотрено 1,41 миллиона рублей. Работы по замене керамогранитной плитки на балконах мечети «Кул-Шариф» обойдутся в 285,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Казанском кремле планируют провести реставрацию фрагмента крепостной стены, возведенной в конце XVI века.



Никита Егоров