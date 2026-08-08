За 10 лет пенсия госслужащих в России увеличилась в два раза

Размер выплат вырос более чем на 21 тысячу рублей

Фото: Айдар Раманкулов

За последние 10 лет средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России увеличился более чем в два раза, пишет ТАСС.

Так, в июле 2025 года средняя пенсия госслужащих составила 39 536 рублей, тогда как в 2016 году она была 18 174 рубля. Таким образом, размер пенсии вырос более чем на 21 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что за пять лет размер пенсий в Татарстане вырос более чем в 1,5 раза.

Никита Егоров