За 10 лет пенсия госслужащих в России увеличилась в два раза
Размер выплат вырос более чем на 21 тысячу рублей
За последние 10 лет средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России увеличился более чем в два раза, пишет ТАСС.
Так, в июле 2025 года средняя пенсия госслужащих составила 39 536 рублей, тогда как в 2016 году она была 18 174 рубля. Таким образом, размер пенсии вырос более чем на 21 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что за пять лет размер пенсий в Татарстане вырос более чем в 1,5 раза.
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