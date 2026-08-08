В аэропорту Казани задерживаются 30 рейсов на вылет и прилет

Время старта и прибытия некоторых рейсов перенесено на 12 часов

Фото: Арсений Фавстрицкий

В аэропорту Казани задерживаются 10 рейсов на вылет и 20 на прилет, следует из онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Так, рейс N4 412 вылетит из Казани в Сочи в 15:55, WZ 1068 стартует в Екатеринбург в 12:15, FV 6596 вылетает в Питер в 11:40, DP 973 в Стамбул — в 11:40, N4 731 в Калининград — в 15:55, VJ 2832 в Дананг — в 18:15, FV 6102 в Сочи — в 3:35 9 августа, N4 709 в Краснодар — в 15:40, U6 2989 в Душанбе — в 1:35 9 августа, а DP 338 в Сочи — в 21:15. Отметим, что в зависимости от конкретного рейса, отправка перенесена на 1-12 часов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается прилета, то рейс N4 1322 из Ташкента приземлится в Казани в 19:45, WZ 4630 из Алматы — 12:05, N4 61 из московского Шереметьево — в 9:30, FV 6595 из Питера — в 10:40, N4 758 из Барнаула — в 14:55, DP 6841 из Москвы — в 13:40, FV 6385 из того же Шереметьева — 11:25, а TK 3124 из Даламана — в 14:30.

Еще задерживаются рейсы N4 245 из Питера (в 14:40), U6 2990 из Душанбе (в 00:20 9 августа), TK 3132 из Антальи (в 15:10), EO 1290 из Сухума (в 15:30), SU 909 из Хургады (в 16:00), N4 411 из Сочи (в 23:50) и другие самолеты. Время задержек некоторых рейсов также доходит до 12 часов.

Никита Егоров