Продажи электронных ОСАГО в России выросли на 65% за семь месяцев

Татарстан входит в топ-10 регионов страны по продажам полисов е-ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

С января по июль 2026 года в России продали 32,8 млн электронных полисов ОСАГО, что на 65% превышает показатель годом ранее. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Доля е-ОСАГО достигла 81% от всех реализованных договоров обязательной автогражданки. В июле продажи составили 5,2 млн штук (+49,2%), достигнув этого уровня во многом за счет краткосрочных полисов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На топ-10 регионов-лидеров пришлось 46% всех продаж электронного ОСАГО. Первое место заняла Москва (3,5 млн полисов, 10,8%), далее следуют Московская область (2,6 млн, 7,8%) и Краснодарский край (1,8 млн, 5,4%). В десятку также вошли Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Новосибирская, Самарская области, Татарстан и Башкортостан.

— Электронный полис остается самым популярным каналом заключения договоров за счет оперативности и удобства оформления из любой точки мира, — объяснил тенденцию президент РСА Евгений Уфимцев.

Ранее Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым дорогим ОСАГО.

Зульфат Шафигуллин