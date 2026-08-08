За ночь ПВО сбила более 300 украинских беспилотников

БПЛА уничтожили над 15 регионами

За прошлую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 397 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, дежурные силы ПВО осуществили перехват и уничтожение беспилотников в нескольких регионах, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую и Тамбовскую области, а также в Тульской области, Краснодарском крае, Республике Крым.

Кроме того, БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Никита Егоров