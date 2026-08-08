78% российских подростков планируют быстро стать начальниками

А каждый пятый планирует получить должность всего через два-три года

Фото: Динар Фатыхов

Три четверти российских подростков (78%) рассчитывают в будущем стать руководителями. Такие данные получены в результате совместного опроса компаний «100-балльный репетитор» и «Работа.ру».

Еще 42% участников исследования ожидают повышения через пять-семь лет после начала работы, а каждый пятый (21%) планирует получить должность всего через два-три года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Главным стимулом для молодежи выступает финансовое благополучие — высокий доход важен для 32% респондентов. Контроль над графиком назвали 23%, свободу в принятии решений — 20%.

При этом каждого третьего подростка (33%) отпугивает ответственность за чужую работу, 19% не готовы к ненормированному графику, а 16% боятся конфликтов в коллективе.

Опрос проводился среди учеников 9—11-х классов. Четверть опрошенных (25%) заявили, что работали бы даже без финансовой необходимости, однако большинство при отсутствии нужды в деньгах выбрали бы путешествия или творчество.

Ранее в аппарате Совета безопасности РФ выступили с докладом, где сообщили о 10%-ном росте числа преступлений среди подростков.

Зульфат Шафигуллин