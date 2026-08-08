Готовность программы «Наш двор» в Татарстане составляет 86%

В шести дворах Казани и одном дворе в Набережных Челнах работы пока не начаты

Фото: Артем Дергунов

Работы по программе «Наш двор» в Татарстане выполнены на 86%. Об этом сообщила заместитель директора Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании, проведенном Рустамом Миннихановым, главой Татарстана. Информация размещена на сайте раиса РТ.

Темпы благоустройства превышают прошлогодние показатели. Согласно дорожной карте, основные работы должны завершиться к 30 августа, за исключением дворов на улицах Галактионова и Некрасова в Казани, которые планируется подготовить до 10 сентября.

В настоящее время дорожные работы проводятся в 131 дворе, еще в 422 дворах они уже завершены — это 93% от запланированного объема. За последние две недели этот показатель увеличился на 8%. В шести дворах Казани и одном дворе в Набережных Челнах работы пока не начаты, их планируют начать 10 и 17 августа соответственно.

Установка наружного освещения проводится в 82 дворах, а в 465 дворах эти работы уже завершены. В 11 дворах работы еще не начались: в семи дворах в Казани, одном в Набережных Челнах и трех в Лениногорском районе, старт намечен на период с 7 по 15 августа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Монтаж оборудования выполнен на 71%, за последние две недели этот показатель вырос на 12%. Всего установлена 9 791 единица оборудования, работы завершены в Агрызском, Высокогорском, Елабужском, Заинском и Лаишевском районах, монтаж продолжается по графику без отставаний.

Арина Петрова также сообщила о проекте «Лето в Татарстане», который представляет собой единую цифровую афишу мероприятий на открытом воздухе. С начала реализации проекта Фонд сопровождает муниципалитеты, в системе опубликовано 5 981 мероприятие, из них 3 885 уже состоялись, а 52 события находятся на доработке.

В рамках фестиваля «Күрше», который поддерживает инициативы жителей и сообществ, уже проведено 195 мероприятий в 32 муниципальных образованиях, собрав более 30 тысяч участников.

Новый формат летних мероприятий — «Фатирники» — также запускается в рамках фестиваля. Это камерные музыкальные вечера под открытым небом, направленные на укрепление соседских связей и знакомство с современной татарской культурой. Проект пройдет в 12 муниципальных образованиях, где не определены победители или не запланированы собственные мероприятия.

Никита Егоров