Налоговый режим для самозанятых одобряют 34% россиян

Еще 15% относятся к нему отрицательно, а каждый второй респондент (51%) затруднился дать оценку

Фото: Динар Фатыхов

Каждый третий экономически активный россиянин (34%) положительно оценивает налоговый режим для самозанятых. Такие выводы следуют из опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Исследование проводилось с 20 по 31 июля 2026 года среди 1 600 человек во всех округах страны.

Еще 15% относятся к самозанятым отрицательно, а каждый второй респондент (51%) затруднился дать оценку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уровень поддержки напрямую зависит от личного опыта и дохода граждан. Среди действующих самозанятых режим одобряют 65%, среди тех, кто пользовался им ранее, — 39%, а среди никогда не регистрировавшихся — только 23%. Наибольшую поддержку высказывают респонденты с заработком от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (39%).

По данным исследования, число зарегистрированных самозанятых в России уже превысило 16,8 млн человек. Большинство опрошенных рассматривают регистрацию как вынужденную меру или инструмент для временной подработки, при этом основная часть населения по-прежнему стремится к традиционным трудовым договорам.

Ранее в Татарстане выступили за продление упрощенного налога на доход для самозанятых.

Зульфат Шафигуллин