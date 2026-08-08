Власти Турции ограничили проход торговых судов в Черное море

Причина — увеличившееся число атак беспилотников

Фото: Арсений Фавстрицкий

Турция ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы в Черное море в связи с увеличившимся числом атак беспилотников. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, сегодня в море был обнаружен неизвестный беспилотник на расстоянии около 500 метров от побережья турецкой провинции Сакарья.

Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, которые направлялись в Новороссийск, о запрете на проход или о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы.

Ограничения также затронули суда, направляющиеся в Украину. По оценкам издания, такие меры могут привести к дополнительным трудностям для мировой торговли, особенно на фоне проблем с поставками нефти через Ормузский пролив.

Никита Егоров