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Власти Турции ограничили проход торговых судов в Черное море

17:17, 08.08.2026

Причина — увеличившееся число атак беспилотников

Власти Турции ограничили проход торговых судов в Черное море
Фото: Арсений Фавстрицкий

Турция ввела ограничения на проход торговых судов через Дарданеллы в Черное море в связи с увеличившимся числом атак беспилотников. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, сегодня в море был обнаружен неизвестный беспилотник на расстоянии около 500 метров от побережья турецкой провинции Сакарья.

Главное управление береговой безопасности Турции уведомило несколько судов, которые направлялись в Новороссийск, о запрете на проход или о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы.

Ограничения также затронули суда, направляющиеся в Украину. По оценкам издания, такие меры могут привести к дополнительным трудностям для мировой торговли, особенно на фоне проблем с поставками нефти через Ормузский пролив.

Никита Егоров

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