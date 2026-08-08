Власти России расширили список премий, чьи лауреаты освобождаются от НДФЛ

В 2026 году общий фонд данной премии составит 65 миллионов рублей

Фото: Михаил Захаров

Лауреаты национальной премии в области будущих технологий «Вызов» освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму полученного денежного вознаграждения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно новому постановлению, победители премии не будут платить 13% НДФЛ с призовых денег. Это решение расширяет перечень премий, лауреаты которых освобождены от уплаты налога, и направлено на дополнительную поддержку ученых.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2026 году общий призовой фонд премии составит 65 миллионов рублей. Премия «Вызов» была учреждена Фондом развития научно-культурных связей в 2023 году и вручается в пяти номинациях. Номинация «Перспектива» оценивает достижения ученых младше 35 лет, «Инженерное решение» присуждается за важное изобретение или новую технологию, «Прорыв» — за исследования, решающие важные научные или технологические задачи, «Открытие» — за значительное открытие, повлиявшее на мировую науку и технологии, а «Ученый года» отмечает суммарный вклад специалиста с выдающимися результатами.

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Никита Егоров