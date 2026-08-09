Каждый второй россиянин готов к четырехдневке даже со снижением зарплаты

При этом 32% опрошенных готовы лишиться максимум 5% от зарплаты, еще 17% — в пределах 10%

Фото: Динар Фатыхов

Каждый второй (59%) россиянин готов перейти на четырехдневную рабочую неделю даже при условии снижения заработка. К таким выводам пришли аналитики ГК «Гранель» по итогам проведенного исследования.

При этом 32% опрошенных готовы лишиться максимум 5% от зарплаты, еще 17% — в пределах 10%.

Свободный день большинство (48%) планирует посвятить личным делам и семье, что вдвое больше тех, кто собирается использовать его для дополнительного заработка (24%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

29% респондентов хотят проводить больше времени с близкими, а 15% займутся хобби. Еще 15% участников опроса намерены тратить лишний выходной на подработку, а 9% планируют запустить собственный бизнес.

В начале 2026 года в Татарстане процент согласных перейти на четырехдневку со снижением зарплаты был чуть больше.

Зульфат Шафигуллин