Минниханов: К 2029 году все районы Татарстана обеспечат крытыми ледовыми аренами

Раис республики поздравил татарстанцев с Днем физкультурника

Сегодня в нашей стране отмечается День физкультурника. Татарстан по праву считается одним из самых спортивных регионов страны, а Казань — спортивной столицей России. Республика в числе лидеров по обеспеченности спортивными объектами — введено в эксплуатацию более 12 тыс. спортивных сооружений. Об этом на республиканском совещании в Доме правительства сообщил раис РТ Рустам Минниханов, поздравляя татарстанцев с этими праздниками.

— Сегодня в каждом городе и районе республики имеется целый комплекс современных спортивных объектов: универсальный спортивный зал, бассейн, лыжная база, стадион. К 2029 году все районы будут обеспечены крытыми ледовыми аренами. В рамках республиканской программы запланировано строительство 12 таких объектов, — сказал руководитель республики.

Благодаря последовательной работе по популяризации здорового образа жизни 67% татарстанцев систематически занимаются физкультурой и спортом, сказал он.



Ранее сообщалось, что до конца 2027-го почти 2,4 тысячи многодетных семей Казани обеспечат землей.

Никита Егоров