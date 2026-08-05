Склад Wildberries в Тульской области загорелся после атаки БПЛА

Регион атаковали сразу 107 беспилотников

Фото: Максим Платонов

В Тульской области загорелся сортировочный склад маркетплейса Wildberries после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Ночью над Тульской областью сбили 107 вражеских БПЛА, уточнил глава региона. Беспилотники повредили два многоквартирных дома и два производственных объекта.

— Кроме того, произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Валдберис с последующим его возгоранием, — написал Миляев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным губернатора, в результате атаки пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.



Напомним, в Тульской области в Алексино находится крупнейший склад Wildberries. Ранее более десяти логистических центров этой компании по всей России попали под удар БПЛА, начиная с 18 июля.

Ранее сегодня угрозу атаки БПЛА объявили в Казани и Зеленодольске.

Зульфат Шафигуллин