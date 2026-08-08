Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Утром, днем кратковременные дожди, локально сильные
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром, днем кратковременные дожди, локально сильные, сообщили в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах гроза, возможен град. Ветер южный с переходом на северо-западный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура от +26 до +31 градуса.
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