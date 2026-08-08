Режим «Ракетная опасность» в Татарстане отменен
Режим беспилотной опасности в республике сохраняется
Режим «Ракетная опасность» в Татарстане отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ракетная опасность действовала в Татарстане почти два часа — с 03.46 мск.
Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется, предупреждает МЧС республики. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми.
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