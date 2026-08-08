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Режим «Ракетная опасность» в Татарстане отменен

05:42, 08.08.2026

Режим беспилотной опасности в республике сохраняется

Режим «Ракетная опасность» в Татарстане отменен
Фото: скриншот приложения МЧС

Режим «Ракетная опасность» в Татарстане отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ракетная опасность действовала в Татарстане почти два часа — с 03.46 мск.

Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется, предупреждает МЧС республики. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми.

Зульфат Шафигуллин

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