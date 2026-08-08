В Татарстане к 1 сентября планируют открыть 4 новые школы

В 2026 году в первый класс пойдут более 44 тыс. ребят

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане к 1 сентября планируется открытие 4 новых школ общей мощностью 1 692 места. Речь идет об учреждениях в Агрызе, Буинске, Мензелинске и в селе Манзарас Кукморского района. Об этом на совещании сообщил раис республики Рустам Минниханов.

Также планируется сдать в эксплуатацию два дополнительных корпуса школ в Бугульме. Продолжается строительство школы в ЖК «Станция Юбилейная» Казани. В рамках государственных программ ведется капитальный ремонт 128 объектов общего образования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На сегодня все объекты находятся в высокой степени готовности, отметил Минниханов. Он поручил Минстрою и Минобрнауки, а также главам муниципальных образований обеспечить качественную подготовку образовательных организаций к новому учебному году.

Раис Татарстана подчеркнул, что 1 сентября в первый класс пойдут более 44 тыс. ребят. Всего за парты сядут 512 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций.

— Наша задача — создание надежной среды для организации образовательного процесса и благоприятных условий для развития детей, — заметил он.

Ранее Минниханов заявил, что к 2029 году все районы Татарстана обеспечат крытыми ледовыми аренами.

Никита Егоров