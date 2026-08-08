Высокая урожайность отмечается в трех районах Татарстана

Параллельно с уборочными работами в республике необходимо начать зяблевую обработку почвы

Фото: Рустем Газизов

Уборочная кампания в республике набирает обороты. На сегодня обмолочено 348 тыс.га зерновых культур, это 32% от плана. Намолочено — 1 млн 380 тыс.т зерна со средней урожайностью — 39,6 ц/га. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства доложил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам министра, 37 районов республики приступили к уборке ячменя и гороха. Из зерновых ещё предстоит обмолотить 750 тыс. га. Масличные культуры занимают 668 тыс. га площадей, из которых с поздним сроком уборки 353 тыс. га подсолнечника и 54 тыс. га сои.

Значительные площади обмолочены в Лениногорском, Алькеевском и Мензелинском районах — свыше 47% площадей. Высокая урожайность отмечается в Тетюшском, Аксубаевском и Заинском районах — свыше 50 ц/га. В целом темпы уборки хорошие, подчеркнул Марат Зяббаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Филиалом Россельхозцентра продолжается мониторинг влажности зерна. Ячмень практически повсеместно подходит к уборочной влажности. На яровой пшенице, за исключением отдельных полей, влажность ещё высокая — в среднем по республике около 27%.

В 14 районах уже начали закладку зерна в рукава на временное хранение. Это дает возможность полностью использовать потенциал уборки комбайнов. При этом сохранность зерна тоже высокая, сухое зерно хранится до марта. В текущем году планируется заложить в рукава свыше 400 тыс. т сырья.

Продолжается уборка озимого рапса. Обмолочено 54% площадей, собрано 37 тыс. т маслосемян. Параллельно подошли и сроки сева, в 14 районах начали данную работу. На сегодня посеяно свыше 15 тыс. гектаров или 26% предстоящих объемов.

Озимые зерновые культуры, для накопления достаточного количества сахаров в узлах кущения на зимовку, должны накопить сумму эффективных температур 330 градусов. Для этого их необходимо сеять с середины до конца августа. На сегодняшний день плановые площади озимых — 526 тыс.га, их также необходимо засеять в оптимальные сроки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Синоптики на предстоящий период прогнозируют выпадение осадков на всей территории республики. Несмотря на это, при первой же возможности необходимо продолжить уборку и сев озимых культур, отметил министр сельского хозяйства.

Из имеющихся 3100 зерноуборочных комбайнов на текущую дату задействованы около 2300 единиц. Из-за расхождения сроков созревания между озимыми и яровыми культурами еще не все комбайны задействованы. Необходимо отметить, что ежедневно количество работающих комбайнов увеличивается. Потенциал комбайнового парка позволяет провести уборочные работы за месячный срок. Нагрузка на один физический комбайн в нынешнем сезоне составляет 450 га. Для обеспечения производительности зерноуборочных комбайнов рекомендуется использовать грузовые машины с прицепами.

Параллельно с уборочными работами необходимо начать зяблевую обработку почвы. Сегодня в метровом слое почвы в среднем имеется 159 мм продуктивной влаги, при норме 100 мм. Такая увлажненность позволяет без опасения сеять озимые культуры и легче проводить основную обработку почвы. В текущем году план основной обработки почвы составляет 1,5 млн. га. На текущую дату обработано 49 тыс.га зяби, в том числе 30 тыс.га с углублением пахотного слоя.

Наиболее активно приступили к зяблевой обработке почвы хозяйства Балтасинского, Новошешминского, Сармановского, Тукаевского, Чистопольского районов.

Основной упор, при осенней обработке почвы, рекомендуется делать на углубление пахотного слоя. Данный прием позволяет максимально накапливать осенне-зимние осадки и показывает свою эффективность. В хозяйствах имеется более 650 глубокорыхлителей, с дневным потенциалом 12 тыс. га.



Никита Егоров