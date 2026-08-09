Исследование: 28% автомобилистов Татарстана сократили поездки из-за цен на бензин

22% опрошенных готовы сократить поездки при цене бензина в 100 рублей за литр

Фото: Динар Фатыхов

Почти треть (28%) автомобилистов Татарстана уже стали реже пользоваться личным транспортом, при этом 25% водителей заявили, что не откажутся от поездок даже при высокой стоимости топлива. Об этом свидетельствуют данные опроса автомобильного ресурса «Дром».

Для большинства остальных респондентов финансовый порог также имеет значение. 22% опрошенных готовы сократить поездки при цене бензина в 100 рублей за литр, еще по 13 и 12% — при достижении отметки в 200 рублей за литр. При такой же цене в 200 рублей полностью отказаться от автомобиля намерены 13% жителей республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России чаще всего от машин уже отказались в Крыму (46%), Пермском крае (38%), Воронежской и Тюменской областях (по 37%). Самыми устойчивыми к росту цен оказались Сахалин (36%), Амурская область (35%), Приморье и Хабаровский край (по 34%). В опросе приняли участие почти 12 тыс. автолюбителей со всей страны.

Опрос проводился с 27 июля по 3 августа 2026 года. Водители в комментариях отмечали сложности с наличием высокооктанового бензина и его стоимость свыше 150 рублей в ряде регионов (не в Татарстане), а владельцы гибридов указывали на экономию за счет подзарядки от бытовой сети.

Ранее российские власти продлили разрешение на выпуск бензина «Евро-3» до июля 2027 года.

Зульфат Шафигуллин